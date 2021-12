ABŞ-ın Cons Hopkins Universiteti məşhur "Evdə tək" filmindən fraqmentlə koronavirus əleyhinə peyvəndlərin insan orqanizmini COVID-19-dan necə qoruduğunu göstərib.

Bu barədə “Report” Cons Hopkins Universitetinin tviter səhifəsinə istinadən xəbər verir.

Evə girən oğruların üzərinə koronavirusun "delta" və "omikron" ştamları, baş qəhrəman Kevinin cinayətkarlara atdığı boya qablarına isə şərti olaraq koronavirus vaksinlərinin adları vurulub.