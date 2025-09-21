İlin son Günəş tutulması başlayıb
Maraqlı
- 21 sentyabr, 2025
- 21:29
Bu ilin ikinci və son Günəş tutulması başlayıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu, qismən tutulmadır.
Təbiət hadisəsi saat 21:29:32-də başlayıb, sentyabrın 22-si saat 01:53:33-də sona çatacaq. Tutulma 4 saat 22 dəqiqə davam edəcək. Təbiət hadisəsinin maksimumu sentyabrın 21-i saat 23:43:04-də olacaq.
Hadisə Sakit okean, Yeni Zelandiya və Antarktidada görünsə də, Azərbaycandan müşahidə edilməyəcək.
