    İlin son Günəş tutulması başlayıb

    Maraqlı
    • 21 sentyabr, 2025
    • 21:29
    Bu ilin ikinci və son Günəş tutulması başlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu, qismən tutulmadır.

    Təbiət hadisəsi saat 21:29:32-də başlayıb, sentyabrın 22-si saat 01:53:33-də sona çatacaq. Tutulma 4 saat 22 dəqiqə davam edəcək. Təbiət hadisəsinin maksimumu sentyabrın 21-i saat 23:43:04-də olacaq.

    Hadisə Sakit okean, Yeni Zelandiya və Antarktidada görünsə də, Azərbaycandan müşahidə edilməyəcək.

