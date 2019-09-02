Xarici valyutaları ən sərfəli məzənnə ilə dəyişə biləcəyiniz banklar - CƏDVƏL

Sentyabrın 2-si tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank, Melli İran Bankı Bakı filialında,ən aşağı bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Amrahbank satışı – Melli İran Bankı Bakı filialı
Funt sterlinqin alışı – Turanbank satışı– Expressbank
Rus rublunun alışı – Bank Respublika satışı – bir sıra bankda eyni səviyyədədir
Türk lirəsinin alışı – Premium Bank satışı – Azər-Türk Bank
|
Banklar
|
USD
alış/satış
|
EUR
alış/satış
|
GBR
alış/satış
|
RUS
alış/satış
|
TRY
alış/satış
|AccessBank
|1.6980/1.7025
|1.8306/1.8867
|-
|-
|-
|AFB Bank
|1.6990/1.7020
|1.8525/1.8785
|2.0585/2.0910
|0.0236/0.0254
|-
|AGBank
|1.6950/1.7030
|1.8346/1.8968
|2.0300/2.0962
|-
|-
|Amrahbank
|1.7000/1.7025
|1.8630/1.8780
|-
|0.0250/0.0254
|-
|AtaBank
|1.6980/1.7025
|1.8500/1.8850
|2.0500/2.0900
|0.0242/0.0256
|0.2600/0.3100
|Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
|1.6970/1.7030
|1.8213/1.8755
|2.0153/2.0918
|0.0224/0.0255
|-
|Azərbaycan Sənaye Bankı
|1.6980/1.7020
|1.8450/1.8800
|2.0450/2.0900
|0.0234/0.0257
|-
|Azər-Türk Bank
|1.6990/1.7025
|1.8450/1.8860
|2.0500/2.1040
|-
|0.2870/0.3010
|Bank Avrasiya
|1.6990/1.7030
|1.8450/1.8800
|2.0500/2.1000
|0.0235/0.0255
|-
|Bank of Baku
|1.6980/1.7030
|1.8400/1.9000
|2.0400/2.0900
|0.0230/0.0256
|-
|Bank Respublika
|1.6600/1.7020
|1.8540/1.8820
|2.0350/2.0990
|0.0251/0.0257
|-
|Bank VTB Azərbaycan
|-
|-
|-
|-
|-
|BTB Bank
|1.6990/1.7030
|1.8530/1.8830
|2.0520/2.0920
|0.0235/0.0255
|-
|Expressbank
|1.6995/1.7030
|1.8560/1.8770
|2.0590/2.0895
|0.0238/0.0255
|0.2850/0.3100
|Günay Bank
|1.7000/1.7025
|1.8600/1.8850
|2.0500/2.1000
|0.0230/0.0255
|0.2000/0.3600
|Kapital Bank
|1.6970/1.7020
|1.7990/1.8995
|1.9795/2.1235
|0.0223/0.0255
|0.2225/0.3130
|Melli İran Bankı Bakı filialı
|1.7000/1.7020
|1.8620/1.8730
|-
|-
|-
|MuğanBank
|1.6980/1.7025
|1.8550/1.8810
|-
|0.0246/0.0256
|-
|Naxçıvanbank
|1.6995/1.7050
|1.8475/1.8904
|2.0319/2.1103
|0.0250/0.0260
|-
|NBC Bank
|1.6960/1.7020
|1.8560/1.8810
|2.0600/2.1100
|0.0244/0.0256
|0.2800/0.3200
|Nikoil Bank
|1.6990/1.7030
|1.8500/1.8900
|2.0300/2.1100
|0.0245/0.0255
|Pakistan Milli Bankı Bakı filialı
|1.6950/1.7030
|-
|-
|-
|-
|PAŞA Bank
|1.6970/1.7020
|1.8480/1.8910
|2.0500/2.0930
|0.0224/0.0255
|0.2440/0.3350
|Premium Bank
|1.6990/1.7025
|1.8610/1.8760
|2.0500/2.1000
|0.0245/0.0254
|0.2880/0.3100
|Rabitəbank
|1.6960/1.7020
|1.8490/1.8820
|2.0350/2.0980
|0.0244/0.0256
|-
|Turanbank
|1.6995/1.7025
|1.8530/1.8740
|2.0650/2.1020
|0.0234/0.0254
|0.2861/0.3161
|Unibank
|1.6970/1.7025
|1.8418/1.8762
|2.0578/2.0897
|0.0239/0.0255
|-
|Xalq Bank
|1.6970/1.7020
|1.8470/1.8840
|-
|-
|-
|Yapı Kredi Bank
|1.6980/1.7020
|1.8400/1.8830
|-
|0.0245/0.0260
|-
|Ziraatbank
|-
|-
|-
|-
|-
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.
Elşən AydınovXəbərin müəllifi