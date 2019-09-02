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Xarici valyutaları ən sərfəli məzənnə ilə dəyişə biləcəyiniz banklar - CƏDVƏL

Xarici valyutaları ən sərfəli məzənnə ilə dəyişə biləcəyiniz banklar

Sentyabrın 2-si tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.

“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank, Melli İran Bankı Bakı filialında,ən aşağı bir sıra bankda eyni səviyyədədir.

Avronun alışı – Amrahbank satışı – Melli İran Bankı Bakı filialı

Funt sterlinqin alışı – Turanbank satışı– Expressbank

Rus rublunun alışı – Bank Respublika satışı – bir sıra bankda eyni səviyyədədir

Türk lirəsinin alışı – Premium Bank satışı – Azər-Türk Bank



Banklar

USD
 alış/satış

EUR
   alış/satış

GBR
alış/satış

RUS
alış/satış

TRY
alış/satış
AccessBank 1.6980/1.7025 1.8306/1.8867 - - -
AFB Bank 1.6990/1.7020 1.8525/1.8785 2.0585/2.0910 0.0236/0.0254 -
AGBank 1.6950/1.7030 1.8346/1.8968 2.0300/2.0962 - -
Amrahbank 1.7000/1.7025 1.8630/1.8780 - 0.0250/0.0254 -
AtaBank 1.6980/1.7025 1.8500/1.8850 2.0500/2.0900 0.0242/0.0256 0.2600/0.3100
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6970/1.7030 1.8213/1.8755 2.0153/2.0918 0.0224/0.0255 -
Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6980/1.7020 1.8450/1.8800 2.0450/2.0900 0.0234/0.0257 -
Azər-Türk Bank 1.6990/1.7025 1.8450/1.8860 2.0500/2.1040 - 0.2870/0.3010
Bank Avrasiya 1.6990/1.7030 1.8450/1.8800 2.0500/2.1000 0.0235/0.0255 -
Bank of Baku 1.6980/1.7030 1.8400/1.9000 2.0400/2.0900 0.0230/0.0256 -
Bank Respublika 1.6600/1.7020 1.8540/1.8820 2.0350/2.0990 0.0251/0.0257 -
Bank VTB Azərbaycan ---- -
BTB Bank 1.6990/1.7030 1.8530/1.8830 2.0520/2.0920 0.0235/0.0255 -
Expressbank 1.6995/1.7030 1.8560/1.8770 2.0590/2.0895 0.0238/0.0255 0.2850/0.3100
Günay Bank 1.7000/1.7025 1.8600/1.8850 2.0500/2.1000 0.0230/0.0255 0.2000/0.3600
Kapital Bank 1.6970/1.7020 1.7990/1.8995 1.9795/2.1235 0.0223/0.0255 0.2225/0.3130
Melli İran Bankı Bakı filialı 1.7000/1.7020 1.8620/1.8730 - - -
MuğanBank 1.6980/1.7025 1.8550/1.8810 - 0.0246/0.0256 -
Naxçıvanbank 1.6995/1.7050 1.8475/1.8904 2.0319/2.1103 0.0250/0.0260 -
NBC Bank 1.6960/1.7020 1.8560/1.8810 2.0600/2.1100 0.0244/0.0256 0.2800/0.3200
Nikoil Bank 1.6990/1.7030 1.8500/1.8900 2.0300/2.1100 0.0245/0.0255
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı 1.6950/1.7030 - - - -
PAŞA Bank 1.6970/1.7020 1.8480/1.8910 2.0500/2.0930 0.0224/0.0255 0.2440/0.3350
Premium Bank 1.6990/1.7025 1.8610/1.8760 2.0500/2.1000 0.0245/0.0254 0.2880/0.3100
Rabitəbank 1.6960/1.7020 1.8490/1.8820 2.0350/2.0980 0.0244/0.0256 -
Turanbank 1.6995/1.7025 1.8530/1.8740 2.0650/2.1020 0.0234/0.0254 0.2861/0.3161
Unibank 1.6970/1.7025 1.8418/1.8762 2.0578/2.0897 0.0239/0.0255 -
Xalq Bank 1.6970/1.7020 1.8470/1.8840 - - -
Yapı Kredi Bank 1.6980/1.7020 1.8400/1.8830 - 0.0245/0.0260 -
Ziraatbank -----

Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.

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