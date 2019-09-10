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Valyutalar üzrə ən sərfəli mübadilə məzənnələri olan banklar - CƏDVƏL

Valyutalar üzrə ən sərfəli mübadilə məzənnələri olan banklar - CƏDVƏL

Sentyabrın 10-u tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.

“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank,Günay Bank, Melli İran Bankı Bakı filialı, Turanbankdadır, ən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.

Avronun alışı – Melli İran Bankı Bakı filialı satışı – Turanbank

Funt sterlinqin alışı – Turanbank satışı– Azərbaycan Sənaye Bankı, Bank of Baku

Rus rublunun alışı – Bank Respublika satışı – bir sıra bankda eyni səviyyədədir

Türk lirəsinin alışı – Azər-Türk Bank, NBC Bank, Premium Bank satışı – Azər-Türk Bank



Banklar

USD
 alış/satış

EUR
   alış/satış

GBR 
alış/satış

RUS
alış/satış

TRY
alış/satış
AccessBank -- - - -
AFB Bank 1.6990/1.7025 1.8620/1.8880 2.0880/2.1230 0.0241/0.0259 -
AGBank 1.6950/1.7030 1.8438/1.9063 2.0602/2.1269 - -
Amrahbank 1.7000/1.7025 1.8700/1.8870 - 0.0254/0.0259 -
AtaBank 1.6980/1.7025 1.8600/1.9000 2.0750/2.1200 0.0247/0.0261 0.2700/0.3150
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6970/1.7030 1.8305/1.8849 2.0453/2.1229 0.0228/0.0260 -
Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6980/1.7020 1.8550/1.8900 2.0650/2.1100 0.0238/0.0262 -
Azər-Türk Bank 1.6990/1.7025 1.8530/1.8980 2.0800/2.1300 - 0.2900/0.3050
Bank Avrasiya 1.6990/1.7020 1.8550/1.8850 2.0800/2.1300 0.0240/0.0260 -
Bank of Baku ---- -
Bank Respublika 1.6600/1.7020 1.8640/1.8910 2.0650/2.1300 0.0256/0.0262 -
Bank VTB Azərbaycan 1.6980/1.7020 1.8400/1.8910 2.0780/2.1230 0.0250/0.0260 -
BTB Bank 1.6990/1.7030 1.8620/1.8920 2.0827/2.1227 0.0240/0.0260 -
Expressbank 1.6995/1.7030 1.8630/1.8880 2.0780/2.1250 0.0238/0.0260 0.2850/0.3200
Günay Bank 1.7000/1.7030 1.8650/1.8950 2.0800/2.1250 0.0230/0.0259 0.2000/0.3600
Kapital Bank 1.6970/1.7020 1.8080/1.9090 2.0100/2.1540 0.0228/0.0260 0.2270/0.3270
Melli İran Bankı Bakı filialı 1.7000/1.7020 1.8730/1.8850 - - -
MuğanBank 1.6980/1.7025 1.8630/1.8910 - 0.0250/0.0261 -
Naxçıvanbank 1.6995/1.7050 1.8567/1.8981 2.0620/2.1416 0.0254/0.0264 -
NBC Bank 1.6960/1.7030 1.8640/1.8890 2.0800/2.1300 0.0250/0.0261 0.2900/0.3300
Nikoil Bank 1.6990/1.7030 1.8400/1.9000 2.0500/2.1450 0.0252/0.0260
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı 1.6950/1.7030 - - - -
PAŞA Bank -----
Premium Bank 1.6990/1.7030 1.8700/1.8860 2.0700/2.1250 0.0245/0.0259 0.2900/0.3120
Rabitəbank 1.6960/1.7020 1.8570/1.8910 2.0640/2.1270 0.0247/0.0259 -
Turanbank 1.7000/1.7030 1.8630/1.8840 2.0960/2.1330 0.0239/0.0260 0.2854/0.3154
Unibank 1.6970/1.7030 1.8511/1.8857 2.0884/2.1229 0.0247/0.0260 -
Xalq Bank 1.6970/1.7020 1.8530/1.8910 - - -
Yapı Kredi Bank 1.6980/1.7020 1.8490/1.8960 - 0.0250/0.0266 -
Ziraatbank 1.6980/1.7025 1.8580/1.8980 2.0780/2.1180 - 0.2760/0.3160

Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.

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