Valyutalar üzrə ən sərfəli mübadilə məzənnələri olan banklar - CƏDVƏL

Sentyabrın 10-u tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank,Günay Bank, Melli İran Bankı Bakı filialı, Turanbankdadır, ən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Melli İran Bankı Bakı filialı satışı – Turanbank
Funt sterlinqin alışı – Turanbank satışı– Azərbaycan Sənaye Bankı, Bank of Baku
Rus rublunun alışı – Bank Respublika satışı – bir sıra bankda eyni səviyyədədir
Türk lirəsinin alışı – Azər-Türk Bank, NBC Bank, Premium Bank satışı – Azər-Türk Bank
|
Banklar
|
USD
alış/satış
|
EUR
alış/satış
|
GBR
alış/satış
|
RUS
alış/satış
|
TRY
alış/satış
|AccessBank
|-
|-
|-
|-
|-
|AFB Bank
|1.6990/1.7025
|1.8620/1.8880
|2.0880/2.1230
|0.0241/0.0259
|-
|AGBank
|1.6950/1.7030
|1.8438/1.9063
|2.0602/2.1269
|-
|-
|Amrahbank
|1.7000/1.7025
|1.8700/1.8870
|-
|0.0254/0.0259
|-
|AtaBank
|1.6980/1.7025
|1.8600/1.9000
|2.0750/2.1200
|0.0247/0.0261
|0.2700/0.3150
|Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
|1.6970/1.7030
|1.8305/1.8849
|2.0453/2.1229
|0.0228/0.0260
|-
|Azərbaycan Sənaye Bankı
|1.6980/1.7020
|1.8550/1.8900
|2.0650/2.1100
|0.0238/0.0262
|-
|Azər-Türk Bank
|1.6990/1.7025
|1.8530/1.8980
|2.0800/2.1300
|-
|0.2900/0.3050
|Bank Avrasiya
|1.6990/1.7020
|1.8550/1.8850
|2.0800/2.1300
|0.0240/0.0260
|-
|Bank of Baku
|-
|-
|-
|-
|-
|Bank Respublika
|1.6600/1.7020
|1.8640/1.8910
|2.0650/2.1300
|0.0256/0.0262
|-
|Bank VTB Azərbaycan
|1.6980/1.7020
|1.8400/1.8910
|2.0780/2.1230
|0.0250/0.0260
|-
|BTB Bank
|1.6990/1.7030
|1.8620/1.8920
|2.0827/2.1227
|0.0240/0.0260
|-
|Expressbank
|1.6995/1.7030
|1.8630/1.8880
|2.0780/2.1250
|0.0238/0.0260
|0.2850/0.3200
|Günay Bank
|1.7000/1.7030
|1.8650/1.8950
|2.0800/2.1250
|0.0230/0.0259
|0.2000/0.3600
|Kapital Bank
|1.6970/1.7020
|1.8080/1.9090
|2.0100/2.1540
|0.0228/0.0260
|0.2270/0.3270
|Melli İran Bankı Bakı filialı
|1.7000/1.7020
|1.8730/1.8850
|-
|-
|-
|MuğanBank
|1.6980/1.7025
|1.8630/1.8910
|-
|0.0250/0.0261
|-
|Naxçıvanbank
|1.6995/1.7050
|1.8567/1.8981
|2.0620/2.1416
|0.0254/0.0264
|-
|NBC Bank
|1.6960/1.7030
|1.8640/1.8890
|2.0800/2.1300
|0.0250/0.0261
|0.2900/0.3300
|Nikoil Bank
|1.6990/1.7030
|1.8400/1.9000
|2.0500/2.1450
|0.0252/0.0260
|Pakistan Milli Bankı Bakı filialı
|1.6950/1.7030
|-
|-
|-
|-
|PAŞA Bank
|-
|-
|-
|-
|-
|Premium Bank
|1.6990/1.7030
|1.8700/1.8860
|2.0700/2.1250
|0.0245/0.0259
|0.2900/0.3120
|Rabitəbank
|1.6960/1.7020
|1.8570/1.8910
|2.0640/2.1270
|0.0247/0.0259
|-
|Turanbank
|1.7000/1.7030
|1.8630/1.8840
|2.0960/2.1330
|0.0239/0.0260
|0.2854/0.3154
|Unibank
|1.6970/1.7030
|1.8511/1.8857
|2.0884/2.1229
|0.0247/0.0260
|-
|Xalq Bank
|1.6970/1.7020
|1.8530/1.8910
|-
|-
|-
|Yapı Kredi Bank
|1.6980/1.7020
|1.8490/1.8960
|-
|0.0250/0.0266
|-
|Ziraatbank
|1.6980/1.7025
|1.8580/1.8980
|2.0780/2.1180
|-
|0.2760/0.3160
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.
Elşən AydınovXəbərin müəllifi