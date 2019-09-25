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Valyutalar üzrə ən sərfəli mübadilə məzənnələri olan banklar - CƏDVƏL

Valyutalar üzrə ən sərfəli mübadilə məzənnələri olan banklar

Sentyabrın 25-i tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.

“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış bir sıra bankda eyni səviyyədədir, ən aşağı satış Bank Respublika, Xalq Bankdadır.

Avronun alışı – Melli İran Bankı Bakı filialı satışı – Turanbank

Funt sterlinqin alışı – Turanbank satışı– Premium Bank

Rus rublunun alışı – Bank Respublika satışı – Nikoil Bank

Türk lirəsinin alışı – Premium Bank satışı – Azər-Türk Bank




Banklar


USD
   alış/satış


EUR
   alış/satış


GBR
 alış/satış


RUS
alış/satış


TRY
alış/satış
AccessBank 1.6990/1.7025 1.8318/1.8879 - - -
AFB Bank 1.6990/1.7025 1.8545/1.8800 2.1085/2.1460 0.0247/0.0266 -
AGBank 1.6950/1.7030 1.8350/1.8980 2.0811/2.1483 - -
Amrahbank 1.7000/1.7025 1.8630/1.8780 - 0.0261/0.0266 -
AtaBank 1.6980/1.7025 1.8500/1.8850 2.1000/2.1400 0.0254/0.0268 0.2700/0.3150
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6970/1.7030 1.8225/1.8767 2.0660/2.1444 0.0234/0.0267 -
Azərbaycan Sənaye Bankı ---- -
Azər-Türk Bank 1.6990/1.7025 1.8460/1.8900 2.1010/2.1510 - 0.2850/0.3080
Bank Avrasiya 1.7000/1.7030 1.8500/1.8800 2.0900/2.1500 0.0235/0.0268 -
Bank of Baku 1.6990/1.7030 1.8500/1.9000 2.0900/2.1400 0.0235/0.0268 -
Bank Respublika 1.6600/1.7020 1.8560/1.8830 2.0860/2.1520 0.0263/0.0269 -
Bank VTB Azərbaycan 1.6980/1.7025 1.8320/1.8820 2.0990/2.1450 0.0258/0.0267 -
BTB Bank 1.6990/1.7025 1.8560/1.8820 2.1000/2.1440 0.0242/0.0267 -
Expressbank 1.6995/1.7030 1.8550/1.8830 2.1030/2.1430 0.0238/0.0268 0.2850/0.3150
Günay Bank 1.7000/1.7025 1.8600/1.8850 2.1000/2.1500 0.0230/0.0266 0.2000/0.3600
Kapital Bank 1.6970/1.7020 1.8000/1.9010 - 0.0235/0.0267 0.2310/0.3310
Melli İran Bankı Bakı filialı 1.7000/1.7025 1.8660/1.8760 - - -
MuğanBank 1.6980/1.7025 1.8550/1.8830 - 0.0256/0.0268 -
Naxçıvanbank 1.6995/1.7050 1.8486/1.8901 2.0830/2.1634 0.0261/0.0271 -
NBC Bank 1.6960/1.7030 1.8560/1.8840 2.1100/2.1500 0.0256/0.0268 0.2850/0.3300
Nikoil Bank 1.6990/1.7030 1.8550/1.9100 2.0500/2.1600 0.0256/0.0265
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı 1.6950/1.7030 - - - -
PAŞA Bank -----
Premium Bank 1.6990/1.7030 1.8600/1.8750 2.1100/2.1300 0.0245/0.0266 0.2900/0.3110
Rabitəbank 1.6960/1.7025 1.8500/1.8840 2.0870/2.1500 0.0256/0.0268 -
Turanbank 1.7000/1.7030 1.8540/1.8750 2.1170/2.1490 0.0246/0.0266 0.2881/0.3131
Unibank 1.6970/1.7030 1.8430/1.8765 2.1084/2.1403 0.0251/0.0267 -
Xalq Bank 1.6970/1.7020 1.8470/1.8840 - - -
Yapı Kredi Bank 1.6985/1.7025 1.8410/1.8880 - 0.0257/0.0273 -
Ziraatbank 1.6980/1.7030 1.8460/1.8920 2.0960/2.1500 - 0.2730/0.3200

Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.

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