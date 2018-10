"Unibank"da nağd kreditlər komissiyasız olub

© Report

Bakı. 25 may. REPOPRT.AZ/ Unibankdan komissiyasız istehlak krediti fürsətini qaçırmayın! 28 May Respublika Günü münasibəti ilə Unibank hər kəs üçün iki günlük komissiyasız nağd istehlak krediti aksiyası keçirir. 25 və 26 may tarixlərində bankın fililallarına gəlin,nağd istehlak kreditlərini 0% komissiya ilə əldə edin!

İndi Unibankdan kredit götürmək Sizə xüsusi üstünlüklər verir:

-komissiya 0%;

-sığorta xərci yoxdur;

-zamin tələbi yoxdur;

-kreditin ödəniş tarixini müştəri özü təyin edir;

-20 000 AZN-dək kredit məbləği;

-48 ayadək ödəniş müddəti;

-cəmi 19 AZN-dən başlayan aylıq ödəniş;

-pulsuz ALBALI PLUS kredit kartı;

-kreditin çox qısa zaman ərzində rəsmiləşdirilməsi imkanı.

Krediti banka gəlmədən də 050 778 8117 whatsapp nömrəsinə yazaraq, 117 məlumat mərkəzinə zəng edərək, Unibank Mobile-dan , www.unibank.az saytından onlayn sifariş etməklə (http://go.unibank.az/2FcSiNh) və ya Unibank filiallarına müraciət edərək əldə edə bilərsiniz.

Unibank hazırda paytaxt və bölgələri əhatə edən geniş filial şəbəkəsi ilə hər kəsin xidmətindədir. Unibankın filialları həftənin 5 günü nahar fasiləsi olmadan, səhər saat 09:00-dan axşam 17:00-dək fəaliyyət göstərir.Həmçinin, bankın paytaxt və bölgələrdə yerləşən bu filiaları şənbə günləri də saat 10:00-dan 14:00-dək müştərilərə xidmət edir:

Abşeron filiallarından: 15 saylı filial (S.Vurğun bağı yaxınlığında); 14 saylı filial (Beş mərtəbə); 13 saylı filial (“İnşaatçılar”); 9 saylı filial (ASAN 1 Kommunal); “Gənclik” filialı; “Nərimanov” filialı; “Əcəmi”; “Neftçilər”; 10 saylı filialı (“Əhmədli”); 17 saylı (“Sahil”); 19 saylı filial (“Bakıxanov”); “Mərdəkan”; “Xırdalan”; “Sumqayıt”.

Region filiallarından: “Gəncə”; “Kəpəz”; “Şəmkir”;“Tovuz”; “Bərdə”; “Mingəçevir”; “Quba”; “Şəki”.

Ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından (www.unibank.az ) və yaxud facebook və twitter səhifələrindən (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank) əldə etmək olar.

Unibank- hər kəsin bankı!