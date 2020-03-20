 Yuxarı

Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondunun Beynəlxalq Bankdakı rekvizitləri açıqlandı

Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondunun Beynəlxalq Bankdakı rekvizitl

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 mart tarixli sərəncamı əsasında Beynəlxalq Bankda Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu üçün açılmış manat və xarici valyutalarda hesabın rekvizitləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, rekvizitlər aşağıdakılardır:

Hesabın adı: Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu

VÖEN

Hesabın No: AZN AZ35IBAZ38090019446480698204

Bank: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Mərkəzi Filialı

Bankın ünvanı, Tel: Bakı ş. Tağıyev küç. 3, Telefon 498 91 25, 498 84 87

Swift Code: IBAZAZ2X

Müxbir hesabı: AZ03NABZ01350100000000002944

Кod: 805722

Bankın VÖİN 9900001881

For international transfers USD

Correspondent bank: Citibank NA, New York

S.W.I.F.T. Code CITIUS33

Correspondent account: USD 36083186

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku city, Z. Tagiyev str, 3

Telefon: 4989125, 4938487

S.W.I.F.T. Code IBAZAZ2X

Beneficiary: KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK

FONDU

Beneficiary account: AZ25IBAZ38190018406480698204

Additional bank correspondents

American Express Bank LTD, New York

AEIBUS33

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York BKTRUS33

JP Morgan Chase Bank, New YorkCHASUS33

Wachovia Bank NA, New YorkPNBPUS3NNYC

HSBC Bank USA, New YorkMRMDUS33

UBS AG, ZurichUBSWCHZH80A

Turkiye Is Bankasi A.S., IstanbulISBKTRIS

ABB MOSCOW,MoskvaIBAZRUMM

For international transfers EUR

Beneficiary bankThe International Bank of Azerbaijan

Bank addressZ. Tagiyev str. 3, phone 4989125, 4988487

SWIFT:IBAZAZ2X

Beneficiary:KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK FONDU

Beneficiary account

No: IBAN:

AZ05IBAZ38190019786480698204

Additional correspondent bank

Commerzbank AG,Frankfurt am Main

SWIFT: COBADEFF

400 88 66030 01 EUR

Detsche Bank AG,Frankfurt am Main SWIFT: DEUTDEFF

EUR 949949200

USD 949949200

For intertanional transfers GBP

BENEFICIARY:

BENEFICIARY ACCOUNT (IBAN):

BENEFICIARY BANK:

SWIFT CODE:

BANK ADDRESS:

CORRESPONDENT BANKS:

CORRESPONDENT ACCOUNT:

KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK FONDU AZ20IBAZ38190018266480698204

The International Bank of Azerbaijan

IBAZAZ2X

AZERBAIJAN, BAKU, 3. H.Z. TAGHIYEV STR.

BARCLAYS BANK , LONDON

GBP 20325390764345

STANDARD CHARTERED BANK, LONDON GBP 01265157201

For international transfers RUR

CORRESPONDENT BANK International Bank of Azerbaijan, MOSCOW

Correspondent Account RUR 30111810800000000001

BENEFICIARY BANK The International Bank of Azerbaijan Republic

BANK ADDRESS: Bakû , TAGHIYEV Str.3, AZ 1005

S.W.I.F.T. Code IBAZAZ2X

BENEFICIARY : KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK

FONDU

BENEFICIARY ACCOUNT: AZ42IBAZ38190018106480698204

ADDITIONAL BANK CORRESPONDENTS

Inetrnational Bank of Azerbaijan, MOSCOW USD 30111840800000000001

RUR 30111810800000000001

Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.
Telegram
Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Tərəfdaşların xəbərləri

Xəbər lenti

Son xəbərlər



Orphus sistemi