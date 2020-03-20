Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondunun Beynəlxalq Bankdakı rekvizitləri açıqlandı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 mart tarixli sərəncamı əsasında Beynəlxalq Bankda Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu üçün açılmış manat və xarici valyutalarda hesabın rekvizitləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, rekvizitlər aşağıdakılardır:
Hesabın adı: Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu
VÖEN
Hesabın No: AZN AZ35IBAZ38090019446480698204
Bank: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Mərkəzi Filialı
Bankın ünvanı, Tel: Bakı ş. Tağıyev küç. 3, Telefon 498 91 25, 498 84 87
Swift Code: IBAZAZ2X
Müxbir hesabı: AZ03NABZ01350100000000002944
Кod: 805722
Bankın VÖİN 9900001881
For international transfers USD
Correspondent bank: Citibank NA, New York
S.W.I.F.T. Code CITIUS33
Correspondent account: USD 36083186
Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku city, Z. Tagiyev str, 3
Telefon: 4989125, 4938487
S.W.I.F.T. Code IBAZAZ2X
Beneficiary: KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK
FONDU
Beneficiary account: AZ25IBAZ38190018406480698204
Additional bank correspondents
American Express Bank LTD, New York
AEIBUS33
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York BKTRUS33
JP Morgan Chase Bank, New YorkCHASUS33
Wachovia Bank NA, New YorkPNBPUS3NNYC
HSBC Bank USA, New YorkMRMDUS33
UBS AG, ZurichUBSWCHZH80A
Turkiye Is Bankasi A.S., IstanbulISBKTRIS
ABB MOSCOW,MoskvaIBAZRUMM
For international transfers EUR
Beneficiary bankThe International Bank of Azerbaijan
Bank addressZ. Tagiyev str. 3, phone 4989125, 4988487
SWIFT:IBAZAZ2X
Beneficiary:KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK FONDU
Beneficiary account
No: IBAN:
AZ05IBAZ38190019786480698204
Additional correspondent bank
Commerzbank AG,Frankfurt am Main
SWIFT: COBADEFF
400 88 66030 01 EUR
Detsche Bank AG,Frankfurt am Main SWIFT: DEUTDEFF
EUR 949949200
USD 949949200
For intertanional transfers GBP
BENEFICIARY:
BENEFICIARY ACCOUNT (IBAN):
BENEFICIARY BANK:
SWIFT CODE:
BANK ADDRESS:
CORRESPONDENT BANKS:
CORRESPONDENT ACCOUNT:
KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK FONDU AZ20IBAZ38190018266480698204
The International Bank of Azerbaijan
IBAZAZ2X
AZERBAIJAN, BAKU, 3. H.Z. TAGHIYEV STR.
BARCLAYS BANK , LONDON
GBP 20325390764345
STANDARD CHARTERED BANK, LONDON GBP 01265157201
For international transfers RUR
CORRESPONDENT BANK International Bank of Azerbaijan, MOSCOW
Correspondent Account RUR 30111810800000000001
BENEFICIARY BANK The International Bank of Azerbaijan Republic
BANK ADDRESS: Bakû , TAGHIYEV Str.3, AZ 1005
S.W.I.F.T. Code IBAZAZ2X
BENEFICIARY : KORONAVIRUSLA MUBARIZAYA DASTAK
FONDU
BENEFICIARY ACCOUNT: AZ42IBAZ38190018106480698204
ADDITIONAL BANK CORRESPONDENTS
Inetrnational Bank of Azerbaijan, MOSCOW USD 30111840800000000001
RUR 30111810800000000001