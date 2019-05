"​Kapital Bank" müştərilərinin kreditini ödəyəcək

"Kapital Bank" nağd pul krediti götürən müştərilər üçün yeni “Kreditini biz ödəyək” adlı stimullaşdırıcı lotereya keçirir. Şərtlərə görə 1 may – 31 may 2019-cu il tarixləri arasında kredit götürən müştərilər avtomatik olaraq lotereyada iştirak edib, qalib ola bilərlər.

15 may, 22 may, 29 may və 5 iyun tarixlərində keçirilən tiraj zamanı hər həftə üzrə 3 müştərinin maksimum 500 AZN olmaqla aylıq kredit ödənişi, son tirajda isə 1 müştərinin maksimum 10 000 AZN olmaqla bütün kredit məbləği "Kapital Bank" tərəfindən ödəniləcək.

Rəsmi gəliri olan hər kəs, Kapital Bank-dan 300 – 20 000 manat aralığında olan “Gündəlik tələbat krediti”ni, 3 aydan 48 ayadək əldə edə bilər. Nağd pul kreditinin illik faiz dərəcəsi 19%-dən başlayır. Ümumi kredit şərtləri barədə ətraflı – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=az .

Həmçinin "Kapital Bank"dan 3000 manatadək kredit götürüb, ayda cəmi 99 manat ödəniş etmək mümkündür. Şərtlərə əsasən kredit zaminsiz verilə bilər və kredit götürənlərə BirKart hədiyyə olunur.

Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsinə malik olan "Kapital Bank", 99 filialı və 13 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün www.kapitalbank.azsaytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.