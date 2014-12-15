"​Fitch" agentliyi Azərbaycanın 3 bankının reytinqini təsdiqləyib

Bakı. 15 dekabr. REPORT.AZ/ "Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanın üç kommersiya bankının reytinqini təsdiqləyib. Bu, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB), "Kapital Bank" və "PAŞA Bank" ASC-dir. “Report”un verdiyi xəbərə görə, bu barədə Agentliyin yaydığı məlumatda bildirilir.

Məlumata əsasən, ABB-nin emitent uzunmüddətli defoltu reytinqi (EDR) "BB" , "Kapital Bank" və "PAŞA Bank" üzrə isə "B+" səviyyəsində təsdiqlənib. Hər üç bankın reytinqi üzrə proqnoz "stabil"dir.

Qeyd edək ki, "Fitch" həmçinin "Kapital Bank"ın dayanıqlıq reytinqini (VR) "B-" dən "B"yə yüksəldib, ABB və "PAŞA Bank"da isə əvvəlki səviyyədə (müvafiq olaraq "B-" və "B+") saxlayıb.

"Fitch Ratings" agentliyinin bu banklar üzrə qiymətləndirməsi aşağıdakı kimi olub:

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı:

Long-term foreign currency IDR: affirmed at 'BB', Outlook Stable

Short-term foreign currency IDR: affirmed at 'B'

Viability Rating: affirmed at 'b-'

Support Rating: affirmed at '3'

Support Rating Floor: affirmed at 'BB'

Senior unsecured debt: affirmed at 'BB'

"Kapital Bank" ASC:

Long-term foreign currency IDR: affirmed at 'B+', Outlook Stable

Short-term foreign currency IDR: affirmed at 'B'

Viability Rating: upgraded to 'b' from 'b-'

Support Rating: affirmed at '4'

Support Rating Floor: affirmed at 'B+'





"PAŞA Bank" ASC:

Long-term foreign-currency IDR: affirmed at 'B+'; Outlook Stable

Short-term foreign-currency IDR: affirmed at 'B'

Viability Rating: affirmed at 'b+'

Support Rating: affirmed at '5'

Support Rating Floor: affirmed at 'No Floor'