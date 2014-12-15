"​Fitch" agentliyi Azərbaycanın 3 bankının reytinqini təsdiqləyib

Bakı. 15 dekabr. REPORT.AZ/ "Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanın üç kommersiya bankının reytinqini təsdiqləyib. Bu, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB), "Kapital Bank" və "PAŞA Bank" ASC-dir. “Report”un verdiyi xəbərə görə, bu barədə Agentliyin yaydığı məlumatda bildirilir.
Məlumata əsasən, ABB-nin emitent uzunmüddətli defoltu reytinqi (EDR) "BB" , "Kapital Bank" və "PAŞA Bank" üzrə isə "B+" səviyyəsində təsdiqlənib. Hər üç bankın reytinqi üzrə proqnoz "stabil"dir.
Qeyd edək ki, "Fitch" həmçinin "Kapital Bank"ın dayanıqlıq reytinqini (VR) "B-" dən "B"yə yüksəldib, ABB və "PAŞA Bank"da isə əvvəlki səviyyədə (müvafiq olaraq "B-" və "B+") saxlayıb.
"Fitch Ratings" agentliyinin bu banklar üzrə qiymətləndirməsi aşağıdakı kimi olub:
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı:
Long-term foreign currency IDR: affirmed at 'BB', Outlook Stable
Short-term foreign currency IDR: affirmed at 'B'
Viability Rating: affirmed at 'b-'
Support Rating: affirmed at '3'
Support Rating Floor: affirmed at 'BB'
Senior unsecured debt: affirmed at 'BB'
"Kapital Bank" ASC:
Long-term foreign currency IDR: affirmed at 'B+', Outlook Stable
Short-term foreign currency IDR: affirmed at 'B'
Viability Rating: upgraded to 'b' from 'b-'
Support Rating: affirmed at '4'
Support Rating Floor: affirmed at 'B+'
"PAŞA Bank" ASC:
Long-term foreign-currency IDR: affirmed at 'B+'; Outlook Stable
Short-term foreign-currency IDR: affirmed at 'B'
Viability Rating: affirmed at 'b+'
Support Rating: affirmed at '5'
Support Rating Floor: affirmed at 'No Floor'
Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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