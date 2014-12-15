 Yuxarı
    Bağlamaq

    "​Fitch" agentliyi Azərbaycanın 3 bankının reytinqini təsdiqləyib

    Agentlik Kapital Bank”ın dayanıqlıq reytinqini yüksəldib

    Bakı. 15 dekabr. REPORT.AZ/ "Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanın üç kommersiya bankının reytinqini təsdiqləyib. Bu, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB), "Kapital Bank" və "PAŞA Bank" ASC-dir. “Report”un verdiyi xəbərə görə, bu barədə Agentliyin yaydığı məlumatda bildirilir.

    Məlumata əsasən, ABB-nin emitent uzunmüddətli defoltu reytinqi (EDR) "BB" , "Kapital Bank" və "PAŞA Bank" üzrə isə "B+" səviyyəsində təsdiqlənib. Hər üç bankın reytinqi üzrə proqnoz "stabil"dir.

    Qeyd edək ki, "Fitch" həmçinin "Kapital Bank"ın dayanıqlıq reytinqini (VR) "B-" dən "B"yə yüksəldib, ABB və "PAŞA Bank"da isə əvvəlki səviyyədə (müvafiq olaraq "B-" və "B+") saxlayıb.

    "Fitch Ratings" agentliyinin bu banklar üzrə qiymətləndirməsi aşağıdakı kimi olub:

    Azərbaycan Beynəlxalq Bankı:

    Long-term foreign currency IDR: affirmed at 'BB', Outlook Stable

    Short-term foreign currency IDR: affirmed at 'B' 

    Viability Rating: affirmed at 'b-'

    Support Rating: affirmed at '3'

    Support Rating Floor: affirmed at 'BB'

    Senior unsecured debt: affirmed at 'BB'

    "Kapital Bank" ASC: 

    Long-term foreign currency IDR: affirmed at 'B+', Outlook Stable

    Short-term foreign currency IDR: affirmed at 'B'

    Viability Rating: upgraded to 'b' from 'b-' 

    Support Rating: affirmed at '4'

    Support Rating Floor: affirmed at 'B+'


    "PAŞA Bank" ASC:

    Long-term foreign-currency IDR: affirmed at 'B+'; Outlook Stable

    Short-term foreign-currency IDR: affirmed at 'B'

    Viability Rating: affirmed at 'b+'

    Support Rating: affirmed at '5'

    Support Rating Floor: affirmed at 'No Floor'

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi