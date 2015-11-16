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    Dünyanın ən böyük bankları müəyyənləşib - TOP-30

    İlk beşlikdə yer alan bankların 4-ü Çin kapitallıdır

    Bakı. 16 noyabr. REPORT.AZ/ Cari ildə dünyada bankların aktivlərin həcminə üzrə renkinqi açıqlanıb. İyulun 1-nə hazırlanan renkinqə əsasən, "Industrial & Commersial Bank of China" (ICBC) 3,62 trln. ABŞ dolları ilə dünyanın ən böyük bankı olub. "China Construction Bank" (CCB) 2,9 trln. dollarlıq aktivlərlə dünya bankları arasında ikinci yeri tutub.

    "Report"un verdiyi xəbərə görə, bankların ilk əlilliyinə Çindən 7, ABŞ-dan 5, Böyük Britaniyadan 4, Fransadan 4, Yaponiyadan 4, Almaniyadan 2, İsveçrədən 2 bank daxildir. Qeyd edək ki, top 5-likdə olan bankların 4-ü Çin kapitallıdır.

    Bank Ölkə Cəmi aktivlər, mlrd. dollar Balans hesabatı
    1 Industrial & Commercial Bank of China Çin 3 616,39 06.30.2015
    2 China Construction Bank Corp. Çin 2 939,15 06.30.2015
    3 Agricultural Bank of China Çin 2 816,60 06.30.2015
    4 Bank of China Çin 2 629,31 06.30.2015
    5 HSBC Holdings BB 2 571,71 06.30.2015
    6 JPMorgan Chase & Co. ABŞ 2 449,60 06.30.2015
    7 BNP Paribas Fransa 2 400,04 06.30.2015
    8 Mitsubishi UF Financial Group Yaponiya 2 323,24 06.30.2015
    9 Bank of America ABŞ 2 149,03 06.30.2015
    10 Credit Agricole Group Fransa 1 911,27 06.30.2015
    11 Deutsche Bank Almaniya 1 901,37 06.30.2015
    12 Barclays PLC BB 1 882,67 06.30.2015
    13 Citigroup Inc. ABŞ 1 829,37 06.30.2015
    14 Wells Fargo ABŞ 1 720,62 06.30.2015
    15 Japon Post Bank Yaponiya 1 701,60 06.30.2015
    16 China Development Bank Çin 1 613,20 12.31.2014
    17 Mizuho Financial Group Yaponiya 1 563,88 06.30.2015
    18 Sumitomo Mitsui Financial Group Yaponiya 1 526,98 06.30.2015
    19 Societe Generale Fransa 1 525,76 06.30.2015
    20 Royal Bank of Scotland Group BB 1 517,66 06.30.2015
    21 Banco Santander İspaniya 1 503,18 06.30.2015
    22 Groupe BPCE Fransa 1 312,17 06.30.2015
    23 Lloyds Banking Group BB 1 294,47 06.30.2015
    24 Bank of Communications Çin 1 148,96 06.30.2015
    25 Postal Savings Bank of China Çin 1 048,59 06.30.2015
    26 UBS Group AG İsveçrə 1 026,21 06.30.2015
    27 UniCredit S.p.A Italiya 982,151 06.30.2015
    28 ING Bank N.V. Niderland 970,697 06.30.2015
    29 Credit Suisse Group İsveçrə 949,694 06.30.2015
    30 Goldman Sachs Group ABŞ 859,879 06.30.2015
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