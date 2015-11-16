Dünyanın ən böyük bankları müəyyənləşib - TOP-30

Bakı. 16 noyabr. REPORT.AZ/ Cari ildə dünyada bankların aktivlərin həcminə üzrə renkinqi açıqlanıb. İyulun 1-nə hazırlanan renkinqə əsasən, "Industrial & Commersial Bank of China" (ICBC) 3,62 trln. ABŞ dolları ilə dünyanın ən böyük bankı olub. "China Construction Bank" (CCB) 2,9 trln. dollarlıq aktivlərlə dünya bankları arasında ikinci yeri tutub.
"Report"un verdiyi xəbərə görə, bankların ilk əlilliyinə Çindən 7, ABŞ-dan 5, Böyük Britaniyadan 4, Fransadan 4, Yaponiyadan 4, Almaniyadan 2, İsveçrədən 2 bank daxildir. Qeyd edək ki, top 5-likdə olan bankların 4-ü Çin kapitallıdır.
|№
|Bank
|Ölkə
|Cəmi aktivlər, mlrd. dollar
|Balans hesabatı
|1
|Industrial & Commercial Bank of China
|Çin
|3 616,39
|06.30.2015
|2
|China Construction Bank Corp.
|Çin
|2 939,15
|06.30.2015
|3
|Agricultural Bank of China
|Çin
|2 816,60
|06.30.2015
|4
|Bank of China
|Çin
|2 629,31
|06.30.2015
|5
|HSBC Holdings
|BB
|2 571,71
|06.30.2015
|6
|JPMorgan Chase & Co.
|ABŞ
|2 449,60
|06.30.2015
|7
|BNP Paribas
|Fransa
|2 400,04
|06.30.2015
|8
|Mitsubishi UF Financial Group
|Yaponiya
|2 323,24
|06.30.2015
|9
|Bank of America
|ABŞ
|2 149,03
|06.30.2015
|10
|Credit Agricole Group
|Fransa
|1 911,27
|06.30.2015
|11
|Deutsche Bank
|Almaniya
|1 901,37
|06.30.2015
|12
|Barclays PLC
|BB
|1 882,67
|06.30.2015
|13
|Citigroup Inc.
|ABŞ
|1 829,37
|06.30.2015
|14
|Wells Fargo
|ABŞ
|1 720,62
|06.30.2015
|15
|Japon Post Bank
|Yaponiya
|1 701,60
|06.30.2015
|16
|China Development Bank
|Çin
|1 613,20
|12.31.2014
|17
|Mizuho Financial Group
|Yaponiya
|1 563,88
|06.30.2015
|18
|Sumitomo Mitsui Financial Group
|Yaponiya
|1 526,98
|06.30.2015
|19
|Societe Generale
|Fransa
|1 525,76
|06.30.2015
|20
|Royal Bank of Scotland Group
|BB
|1 517,66
|06.30.2015
|21
|Banco Santander
|İspaniya
|1 503,18
|06.30.2015
|22
|Groupe BPCE
|Fransa
|1 312,17
|06.30.2015
|23
|Lloyds Banking Group
|BB
|1 294,47
|06.30.2015
|24
|Bank of Communications
|Çin
|1 148,96
|06.30.2015
|25
|Postal Savings Bank of China
|Çin
|1 048,59
|06.30.2015
|26
|UBS Group AG
|İsveçrə
|1 026,21
|06.30.2015
|27
|UniCredit S.p.A
|Italiya
|982,151
|06.30.2015
|28
|ING Bank N.V.
|Niderland
|970,697
|06.30.2015
|29
|Credit Suisse Group
|İsveçrə
|949,694
|06.30.2015
|30
|Goldman Sachs Group
|ABŞ
|859,879
|06.30.2015
Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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