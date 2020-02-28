​“City Finance” BOKT-a bir az da “maya qoyuldu”

“City Finance” MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) nizamnamə kapitalını daha 1,25 milyon manat və yaxud 33,3% artırıb.

“Report” xəbər verir ki, BOKT-un kapitalı 3,75 milyon manatdan 5 milyon manata çatdırılıb.

Bu, son 3 ayda “City Finance”də nizamnamə kapitalının 2-ci artımıdır. ötən ilin dekabr ayında BOKT-un kapitalı 2,75 milyon manat və yaxud 3,75 dəfə artırılaraq 1 milyon manatdan 3,75 milyon manata çatdırılmışdı.

Xatırladaq ki, “City Finance” 2013-cü ildə yaradılıb. BOKT-un yeganə təsisçisi “AGA Group”dur.