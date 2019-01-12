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    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (12.01.2019)

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (12.01.2019)

    Bakı. 12 yanvar. REPORT.AZ/

    Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
    Əmtəə
    Neft Brent (dollar/barel) 60,56 -0,78 6,76
    Neft WTI (dollar/barel) 51,68 -0,53 6,27
    Qızıl (dollar/unsiya) 1287,9 -3,6 6,6
    İndekslər
    Dow-Jones 23995,95 -5,97 668,49
    S&P 500 2596,26 -0,38 89,41
    Nasdaq 6971,48 -14,59 336,2
    Nikkei 20359,7 195,9 344,93
    Dax 10887,46 -34,13 328,5
    FTSE 100 6918,18 -24,69 190,05
    CAC 40 INDEX 4781,34 -24,32 50,65
    Shanghai Composite 2553,83 18,73 59,93
    BIST 100 91570,19 373,88 299,71
    RTS 1148,75 6,43 80,03
    Valyuta
    USD/EUR 1,1469 -0,0031 0,0002
    USD/GBP 1,2844 0,0097 0,009
    JPY/USD 108,36 0,35 -1,33
    RUB/USD 67,0612 0,1991 -2,2902
    TRY/USD 5,4887 0,0716 0,1993
    CNY/USD 6,763 -0,0255 -0,1155
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