“Bank of Baku” “Bakcell"lə birgə lotereya keçirir

Bakı. 18 may. REPORT.AZ/ Daim yenilikçi addımları ilə ölkənin innovator bankı ünvanına sahib olan "Bank of Baku", Azərbaycanın İlk Mobil Operatoru və Aparıcı Mobil İnternet Provayderi "Bakcell" şirkəti ilə birlikdə “Bank of Baku və Bakcell Ulduzumla xaricə səyahət” adlı stimullaşdırıcı tirajlı lotereyaya start verir.

Xaricə səyahət imkanı və onlarla dəyərli hədiyyə qazandıran lotereyada "Bank of Baku"nun xidmətlərindən faydalanan bütün "Bakcell" abunəçiləri iştirak edə bilərlər.

Lotereya çərçivəsində bir nəfər "Bank of Baku" müştərisi olan "Bakcell" abunəçisi uduş fondunun əsas hədiyyəsi - Dubaya 1 nəfərlik səyahət paketi (gediş-dönüş bileti, 3 gecə, 3 günlük qalmaq haqqı, transfer xidməti və səyahət sığortası) HƏDİYYƏ qazanacaq. Lotereyanın ikinci əsas qalibi isə “iPhone” mobil telefonuna sahib olacaq.

Lotereyada iştirak şansı əldə etmək üçün müştərilər “BankofBaku”, “Bank”, “BOB” sözlərindən birini yazıb 5555 nömrəsinə SMS vasitəsilə göndərməli, cavab SMS-i vasitəsilə göndərilmiş “Ulduzum” kodunu "Bank of Baku"nun xidmət və məhsullarından istifadə zamanı təqdim etməlidirlər.

Qeyd edək ki, müştərilər “Bank of Baku”nun istənilən filialında aşağıdakı xidmətlərdən istifadə zamanı kodu təqdim edərək, həm hədiyyələr, həm də lotereyada iştirak şansı qazanacaqlar:

-20.000 AZN-dək Nağd pul krediti götürüldükdə - 100 şəbəkədaxili dəqiqə və 300 meqabayt İnternet, illik faiz dərəcəsinə -5% ENDİRİM və 3 lotereya şansı;

-Bolkart kredit kartı ilə 100 AZN-dən çox alış-veriş etdikdə - 100 şəbəkədaxili dəqiqə və 200 meqabayt İnternet və 1 lotereya şansı;

-Bankın ödəniş terminalları vasitəsilə təcili pul köçürmələri etdikdə - 100 şəbəkədaxili dəqiqə və 1 lotereya şansı;

-Bolkart debet kartı əldə etdikdə - 100 şəbəkədaxili dəqiqə və 1 lotereya şansı.

Əlavə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, lotereyada iştirak etmək üçün göndərilmiş hər bir yeni koddan yalnız 1 dəfə istifadə etmək olar. Kodun etibarlılıq müddəti 24 saat təşkil edir.

Qaliblər 21.08.2018-ci il tarixində avtomatik qaydada xüsusi kompüter proqramı vasitəsilə təsadüfi seçim əsasında təyin olunacaq.

Lotereya 18 may - 18 avqust 2018-ci il tarixlərini əhatə edir.

“Bank of Baku və Bakcell Ulduzumla xaricə səyahət” stimullaşdırıcı tirajlı lotereyada iştirak şərtləri haqqında daha ətraflı məlumatla 145 Məlumat Mərkəzinə zəng etməklə, habelə "Bank of Baku"nun rəsmi veb səhifəsinə - www.bankofbaku.com və www.ulduzum.az səhifəsinə daxil olmaqla tanış ola bilərsiniz.