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    ​Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənişlərin dinamikasına görə renkinqi

    Reportun analitik qrupunun hesablamaları əsasında

    Bakı. 4 dekabr. REPORT.AZ/ "Report"agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2014-cü il yanvar-oktyabr ayları ərzində həyata keçirdiyi ödənişlərin illik dinamikasına görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri 2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən (%)
    1 Atəşgah Həyat Sığorta 927,42
    2 Qala Həyat Sığorta 519,23
    3 Azərbaycan Sənaye Sığorta 492,40
    4 İpək Yolu Sığorta 486,82
    5 Era Trans Sığorta 372,08
    6 PAŞA Həyat Sığorta 332,25
    7 Royal Sığorta 181,52
    8 Buta Sığorta 158,01
    9 AtaSığorta 144,34
    10 Alfa Sığorta 131,19
    11 Qarant Sığorta 131,14
    12 AXA-Mbask 128,82
    13 AzSığorta 109,57
    14 Xalq Sığorta 108,76
    15 A-Qroup Sığorta 107,26
    16 Mega Sığorta 104,98
    17 Azərsığorta 101,47
    18 PAŞA Sığorta 101,04
    19 Atəşgah Sığorta 101,00
    20 Standard Insurance 91,91
    21 Günay Sığorta 90,84
    22 Başak-İnam Sığorta 85,83
    23 Rəvan Sığorta 85,09
    24 Beynəlxalq Sığorta Şirkəti 84,79
    25 Əmrah Sığorta 82,51
    26 Bakı Sığorta 61,62
    27 Azərqarant Sığorta 17,30
    28 Çartis Azərbaycan 0,37
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