​Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənişlərin dinamikasına görə renkinqi

Bakı. 4 dekabr. REPORT.AZ/ "Report"agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2014-cü il yanvar-oktyabr ayları ərzində həyata keçirdiyi ödənişlərin illik dinamikasına görə renkinqini təqdim edir:
|№
|Sığorta şirkətləri
|2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən (%)
|1
|Atəşgah Həyat Sığorta
|927,42
|2
|Qala Həyat Sığorta
|519,23
|3
|Azərbaycan Sənaye Sığorta
|492,40
|4
|İpək Yolu Sığorta
|486,82
|5
|Era Trans Sığorta
|372,08
|6
|PAŞA Həyat Sığorta
|332,25
|7
|Royal Sığorta
|181,52
|8
|Buta Sığorta
|158,01
|9
|AtaSığorta
|144,34
|10
|Alfa Sığorta
|131,19
|11
|Qarant Sığorta
|131,14
|12
|AXA-Mbask
|128,82
|13
|AzSığorta
|109,57
|14
|Xalq Sığorta
|108,76
|15
|A-Qroup Sığorta
|107,26
|16
|Mega Sığorta
|104,98
|17
|Azərsığorta
|101,47
|18
|PAŞA Sığorta
|101,04
|19
|Atəşgah Sığorta
|101,00
|20
|Standard Insurance
|91,91
|21
|Günay Sığorta
|90,84
|22
|Başak-İnam Sığorta
|85,83
|23
|Rəvan Sığorta
|85,09
|24
|Beynəlxalq Sığorta Şirkəti
|84,79
|25
|Əmrah Sığorta
|82,51
|26
|Bakı Sığorta
|61,62
|27
|Azərqarant Sığorta
|17,30
|28
|Çartis Azərbaycan
|0,37
Economic DepartmentXəbərin müəllifi
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