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    ​Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin daxilolmaların illik dinamikasına görə renkinqi

    Reportun analitik qrupunun hesablamaları əsasında

    Bakı. 4 dekabr. REPORT.AZ/ "Report" agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2014-cü il yanvar-oktyabr ayları ərzində daxilolmalarının illik dinamikasına görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri 2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, (%)
    1 Qala Həyat Sığorta 211,49
    2 Atəşgah Həyat Sığorta 159,39
    3 Əmrah Sığorta 128,99
    4 PAŞA Həyat Sığorta 123,84
    5 İpək Yolu Sığorta 116,52
    6 Azərsığorta 112,52
    7 AXA-Mbask 112,21
    8 Beynəlxalq Sığorta Şirkəti 109,59
    9 Xalq Sığorta 105,17
    10 A-Qroup Sığorta 103,06
    11 Azərbaycan Sənaye Sığorta 100,13
    12 Mega Sığorta 99,37
    13 Standard Insurance 98,20
    14 Atəşgah Sığorta 98,12
    15 PAŞA Sığorta 96,29
    16 AzSığorta 86,38
    17 Rəvan Sığorta 85,47
    18 Qarant Sığorta 79,94
    19 Başak-İnam Sığorta 79,05
    20 Alfa Sığorta 75,67
    21 AtaSığorta 73,13
    22 Era Trans Sığorta 66,38
    23 Buta Sığorta 65,98
    24 Bakı Sığorta 55,66
    25 Günay Sığorta 52,68
    26 Azərqarant Sığorta 42,56
    27 Çartis Azərbaycan 18,17
    28 Royal Sığorta 1,80
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