​Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin daxilolmaların illik dinamikasına görə renkinqi

Bakı. 4 dekabr. REPORT.AZ/ "Report" agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2014-cü il yanvar-oktyabr ayları ərzində daxilolmalarının illik dinamikasına görə renkinqini təqdim edir:
|№
|Sığorta şirkətləri
|2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, (%)
|1
|Qala Həyat Sığorta
|211,49
|2
|Atəşgah Həyat Sığorta
|159,39
|3
|Əmrah Sığorta
|128,99
|4
|PAŞA Həyat Sığorta
|123,84
|5
|İpək Yolu Sığorta
|116,52
|6
|Azərsığorta
|112,52
|7
|AXA-Mbask
|112,21
|8
|Beynəlxalq Sığorta Şirkəti
|109,59
|9
|Xalq Sığorta
|105,17
|10
|A-Qroup Sığorta
|103,06
|11
|Azərbaycan Sənaye Sığorta
|100,13
|12
|Mega Sığorta
|99,37
|13
|Standard Insurance
|98,20
|14
|Atəşgah Sığorta
|98,12
|15
|PAŞA Sığorta
|96,29
|16
|AzSığorta
|86,38
|17
|Rəvan Sığorta
|85,47
|18
|Qarant Sığorta
|79,94
|19
|Başak-İnam Sığorta
|79,05
|20
|Alfa Sığorta
|75,67
|21
|AtaSığorta
|73,13
|22
|Era Trans Sığorta
|66,38
|23
|Buta Sığorta
|65,98
|24
|Bakı Sığorta
|55,66
|25
|Günay Sığorta
|52,68
|26
|Azərqarant Sığorta
|42,56
|27
|Çartis Azərbaycan
|18,17
|28
|Royal Sığorta
|1,80
Economic DepartmentXəbərin müəllifi
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