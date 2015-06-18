Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənişlərin illik dinamikasına görə renkinqi

Bakı. 18 iyun. REPORT.AZ/ "Report" agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2015-cü ilin yanvar-may ayları üzrə ödənişlərin illik dinamikasına görə (2014-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən %-lə) renkinqini təqdim edir:
|№
|Sığorta şirkətləri
|İllik dinamika, %-lə
|1
|Qala Həyat Sığorta
|14 853,37
|2
|Çartis Azərbaycan
|4 852,21
|3
|PAŞA Həyat Sığorta
|472,11
|4
|Atəşgah Həyat Sığorta
|290,67
|5
|Günay Sığorta
|157,56
|6
|Mega Sığorta
|150,60
|7
|AXA-Mbask
|131,20
|8
|Əmrah Sığorta
|121,68
|9
|Xalq Sığorta
|115,26
|10
|Rəvan Sığorta
|113,95
|11
|Atəşgah Sığorta
|113,94
|12
|AtaSığorta
|113,81
|13
|Standard Insurance
|113,33
|14
|A-Qrup Sığorta
|112,95
|15
|PAŞA Sığorta
|104,40
|16
|AzərSığorta
|92,05
|17
|Buta Sığorta
|88,07
|18
|Bakı Sığorta
|87,27
|19
|AzSığorta
|85,43
|20
|Qarant Sığorta
|84,42
|21
|Beynəlxalq Sığorta Şirkəti
|82,49
|22
|Alfa Sığorta
|76,73
|23
|Era Trans Sığorta
|51,99
|24
|İpək Yolu Sığorta
|46,59
|25
|Başak İnam Sığorta
|44,18
|26
|Azərbaycan Sənaye Sığorta
|31,76
|27
|Azərqarant Sığorta
|3,02
Qeyd edək ki, renkinq Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin açıqladığı hesabat əsasında hazırlanıb.
Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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