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    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənişlərin illik dinamikasına görə renkinqi

    Report sığorta şirkətlərinin ödənişlərin illik dinamikasına görə renkinqini hazırlayıb

    Bakı. 18 iyun. REPORT.AZ/ "Report" agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2015-cü ilin yanvar-may ayları üzrə ödənişlərin illik dinamikasına görə (2014-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən %-lə) renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri İllik dinamika, %-lə
    1 Qala Həyat Sığorta 14 853,37
    2 Çartis Azərbaycan 4 852,21
    3 PAŞA Həyat Sığorta 472,11
    4 Atəşgah Həyat Sığorta 290,67
    5 Günay Sığorta 157,56
    6 Mega Sığorta 150,60
    7 AXA-Mbask 131,20
    8 Əmrah Sığorta 121,68
    9 Xalq Sığorta 115,26
    10 Rəvan Sığorta 113,95
    11 Atəşgah Sığorta 113,94
    12 AtaSığorta 113,81
    13 Standard Insurance 113,33
    14 A-Qrup Sığorta 112,95
    15 PAŞA Sığorta 104,40
    16 AzərSığorta 92,05
    17 Buta Sığorta 88,07
    18 Bakı Sığorta 87,27
    19 AzSığorta 85,43
    20 Qarant Sığorta 84,42
    21 Beynəlxalq Sığorta Şirkəti 82,49
    22 Alfa Sığorta 76,73
    23 Era Trans Sığorta 51,99
    24 İpək Yolu Sığorta 46,59
    25 Başak İnam Sığorta 44,18
    26 Azərbaycan Sənaye Sığorta     31,76
    27 Azərqarant Sığorta 3,02

    Qeyd edək ki, renkinq Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin açıqladığı hesabat əsasında hazırlanıb.

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