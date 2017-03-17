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    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödəniş/yığım nisbətinə görə renkinqi (yanvar-fevral, 2017)

    Report sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarındakı ödənişlərin yığımlara nisbətinə görə renkinqini hazırlayıb© google.com

    Bakı. 17 mart. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarındakı ödənişlərin yığımlara nisbətinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri Ödəniş/Yığım nisbəti
    1 Ateshgah Life Insurance 3,69 dəfə
    2 Azerbaijan Industry Insurance 1,22 dəfə
    3 Ravan Insurance 1,07 dəfə
    4 A-Group Insurance 99,81%
    5 Gala Life Insurance 74,22%
    6 Bashak Inam Insurance 62,13%
    7 Khalq Insurances 56,53%
    8 PASHA Life Insurance 54,08%
    9 Amrah Insurance 52,50%
    10 Ateshgah Insurance 45,63%
    11 Azinsurance 41,14%
    12 Standard Insurance 39,55%
    13 Ata Insurance 39,47%
    14 AXA Mbask 37,11%
    15 Baku Insurance 35,07%
    16 Azerinsurance 33,69%
    17 Gunay Insurance 15,60%
    18 PASHA Insurance 13,83%
    19 Mega Insurance 8,53%
    20 Gala Insurance 0,28%
    21 Silkway Insurance 0,06%
    22 International Insurance Company * -
    23 Azergarant Insurance * -
    Yekun 42,25%

    * “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” və “Azərqarant Sığorta” ASC-lər bazarı tərk etdikləri üçün sığorta haqqı toplamayıblar, buna görə də, onların ödəniş-yığım nisbətini hesablamaq mümkün olmayıb. 

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