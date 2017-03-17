Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödəniş/yığım nisbətinə görə renkinqi (yanvar-fevral, 2017)

Bakı. 17 mart. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarındakı ödənişlərin yığımlara nisbətinə görə renkinqini təqdim edir:
|№
|Sığorta şirkətləri
|Ödəniş/Yığım nisbəti
|1
|Ateshgah Life Insurance
|3,69 dəfə
|2
|Azerbaijan Industry Insurance
|1,22 dəfə
|3
|Ravan Insurance
|1,07 dəfə
|4
|A-Group Insurance
|99,81%
|5
|Gala Life Insurance
|74,22%
|6
|Bashak Inam Insurance
|62,13%
|7
|Khalq Insurances
|56,53%
|8
|PASHA Life Insurance
|54,08%
|9
|Amrah Insurance
|52,50%
|10
|Ateshgah Insurance
|45,63%
|11
|Azinsurance
|41,14%
|12
|Standard Insurance
|39,55%
|13
|Ata Insurance
|39,47%
|14
|AXA Mbask
|37,11%
|15
|Baku Insurance
|35,07%
|16
|Azerinsurance
|33,69%
|17
|Gunay Insurance
|15,60%
|18
|PASHA Insurance
|13,83%
|19
|Mega Insurance
|8,53%
|20
|Gala Insurance
|0,28%
|21
|Silkway Insurance
|0,06%
|22
|International Insurance Company *
|-
|23
|Azergarant Insurance *
|-
|Yekun
|42,25%
* “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” və “Azərqarant Sığorta” ASC-lər bazarı tərk etdikləri üçün sığorta haqqı toplamayıblar, buna görə də, onların ödəniş-yığım nisbətini hesablamaq mümkün olmayıb.
Namiq HüseynovXəbərin müəllifi
Facebook-da paylaş