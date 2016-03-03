Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin fəaliyyətin effektivliyinə görə renkinqi (yanvar, 2016-ci il)

Bakı. 3 mart. REPORT.AZ/ "Report" Agentliyi Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin 2016-cı ilin yanvar ayı üzrə fəaliyyətin effektivliyi əmsalına görə renkinqini təqdim edir.
Qeyd edək ki, renkinq Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin məlumatları əsasında hazırlanıb:
|№
|Sığortaçı şirkərləri
|Effektivlik əmsalı
|1
|Silk Way Insurance
|4 085,232
|2
|Gala Life Insurance
|1 372,743
|3
|Gunay Insurance
|206,179
|4
|Azərgarant
|34,311
|5
|Mega Insurance
|18,720
|6
|Bashak Inam Insurance
|17,352
|7
|Pasha Insurance
|10,714
|8
|International Insurance Company
|8,718
|9
|Ateshgah Insurance
|4,949
|10
|Pasha Life Insurance
|4,062
|11
|AXA Mbask
|3,932
|12
|Standard Insurance
|3,900
|13
|AtaInsurance
|3,191
|14
|Amrah Insurance
|3,010
|15
|AzInsurance
|2,062
|16
|Alfa Insurance
|1,957
|17
|Ravan Insurance
|1,622
|18
|Azerinsurance
|1,361
|19
|Azerbaijan Industry Insurance
|0,975
|20
|Ateshgah Life Insurance
|0,954
|21
|Xalg Insurance
|0,917
|22
|A-Group Insurance
|0,855
|23
|Baku Insurance
|0,714
|24
|Buta Insurance
|0,640
|25
|Qala Insurance
|-
* Bu əmsal sığorta şirkətlərinin topladığı haqların ödənişlərə nisbətini əks etdirir; əmsal 1,00-dan aşağı olan şirkətlərdə ödənişlər daxilolmaları üstələyib.
Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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