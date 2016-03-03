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    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin fəaliyyətin effektivliyinə görə renkinqi (yanvar, 2016-ci il)

    Report sığorta şirkətlərinin fəaliyyətin effektivliyinə görə renkinqini hazırlayıb

    Bakı. 3 mart. REPORT.AZ/ "Report" Agentliyi Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin 2016-cı ilin yanvar ayı üzrə fəaliyyətin effektivliyi əmsalına görə renkinqini təqdim edir.

    Qeyd edək ki, renkinq Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin məlumatları əsasında hazırlanıb:

    Sığortaçı şirkərləri Effektivlik əmsalı  
    1 Silk Way Insurance 4 085,232
    2 Gala Life Insurance 1 372,743
    3 Gunay Insurance 206,179
    4 Azərgarant 34,311
    5 Mega Insurance 18,720
    6 Bashak Inam Insurance 17,352
    7 Pasha Insurance 10,714
    8 International Insurance Company   8,718
    9 Ateshgah Insurance 4,949
    10 Pasha Life Insurance 4,062
    11 AXA Mbask 3,932
    12 Standard Insurance 3,900
    13 AtaInsurance 3,191
    14 Amrah Insurance 3,010
    15 AzInsurance 2,062
    16 Alfa Insurance 1,957
    17 Ravan Insurance 1,622
    18 Azerinsurance 1,361
    19 Azerbaijan Industry Insurance 0,975
    20 Ateshgah Life Insurance 0,954
    21 Xalg Insurance 0,917
    22 A-Group Insurance 0,855
    23 Baku Insurance 0,714
    24 Buta Insurance 0,640
    25 Qala Insurance -

    * Bu əmsal sığorta şirkətlərinin topladığı haqların ödənişlərə nisbətini əks etdirir; əmsal 1,00-dan aşağı olan şirkətlərdə ödənişlər daxilolmaları üstələyib.

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