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    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin daxilolmaların dinamikasına görə renkinqi (yanvar-mart, 2017)

    Report sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin I rübündə daxilolmaların illik dinamikasına görə renkinqini hazırlayıb

    Bakı. 27 aprel. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-mart aylarındakı daxilolmaların illik dinamikasına görə (2016-cı ilin yanvar-mart aylarına nisbətən) renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri Daxilolmaların
    illik dinamikası
    1 Gunay Insurance 22,3 dəfə
    2 PASHA Life Insurance 50,22%
    3 A-Group Insurance 44,65%
    4 Gala Insurance 43,69%
    5 Baku Insurance 37,65%
    6 Atainsurance 14,08%
    7 PASHA Insurance 1,76%
    8 AXA-Mbask 1,35%
    9 Azinsurance 0,39%
    10 Ateshgah Life Insurance -3,43%
    11 Mega Insurance -9,38%
    12 Azerinsurance -14,97%
    13 Azerbaijan Industry Insurance -15,18%
    14 Amrah Insurance -17,65%
    15 Silkway Insurance -18,59%
    16 Ateshgah Insurance -28,01%
    17 Ravan Insurance -32,12%
    18 Standard Insurance -32,75%
    19 Xalg Insurance -36,07%
    20 Gala Life Insurance -47,98%
    21 Bashak Inam Insurance -90,10%
    22 Azergarant Insurance * -100,00%
    23 International Insurance Company * -100,00%
    Orta hesabla -1,12%

    * “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” və “Azərqarant Sığorta” ASC-lər ötən ildən bazarı tərk etdiyi üçün onların daxilolmaları 100% azalıb.

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