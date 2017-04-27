Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin daxilolmaların dinamikasına görə renkinqi (yanvar-mart, 2017)

Bakı. 27 aprel. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-mart aylarındakı daxilolmaların illik dinamikasına görə (2016-cı ilin yanvar-mart aylarına nisbətən) renkinqini təqdim edir:
|№
|Sığorta şirkətləri
|Daxilolmaların
illik dinamikası
|1
|Gunay Insurance
|22,3 dəfə
|2
|PASHA Life Insurance
|50,22%
|3
|A-Group Insurance
|44,65%
|4
|Gala Insurance
|43,69%
|5
|Baku Insurance
|37,65%
|6
|Atainsurance
|14,08%
|7
|PASHA Insurance
|1,76%
|8
|AXA-Mbask
|1,35%
|9
|Azinsurance
|0,39%
|10
|Ateshgah Life Insurance
|-3,43%
|11
|Mega Insurance
|-9,38%
|12
|Azerinsurance
|-14,97%
|13
|Azerbaijan Industry Insurance
|-15,18%
|14
|Amrah Insurance
|-17,65%
|15
|Silkway Insurance
|-18,59%
|16
|Ateshgah Insurance
|-28,01%
|17
|Ravan Insurance
|-32,12%
|18
|Standard Insurance
|-32,75%
|19
|Xalg Insurance
|-36,07%
|20
|Gala Life Insurance
|-47,98%
|21
|Bashak Inam Insurance
|-90,10%
|22
|Azergarant Insurance *
|-100,00%
|23
|International Insurance Company *
|-100,00%
|Orta hesabla
|-1,12%
* “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” və “Azərqarant Sığorta” ASC-lər ötən ildən bazarı tərk etdiyi üçün onların daxilolmaları 100% azalıb.
Namiq HüseynovXəbərin müəllifi
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