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    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin daxilolmalarının dinamikasına görə renkinqi (yanvar-fevral, 2017)

    Report sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarındakı daxilolmalarının illik dinamikasına görə renkinqini hazırlayıb© Courtesy İmage

    Bakı. 18 mart. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarındakı daxilolmalarının illik dinamikasına görə (2016-cı ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən) renkinqini təqdim edir:

    		 Sığorta şirkətləri

    		Daxilolmaların illik dinamikası

    1 Gunay Insurance 2,43 dəfə
    2 Baku Insurance 52,48%
    3 A-Group Insurance 51,12%
    4 Gala Insurance 37,50%
    5 Amrah Insurance 23,34%
    6 PASHA Life Insurance 20,43%
    7 Ata Insurance 11,28%
    8 Azinsurance 8,12%
    9 PASHA Insurance 8,09%
    10 AXA Mbask 7,96%
    11 Mega Insurance -6,73%
    12 Silkway Insurance -17,51%
    13 Ateshgah Life Insurance -20,61%
    14 Azerinsurance -23,48%
    15 Standard Insurance -29,82%
    16 Azerbaijan Industry Insurance -30,74%
    17 Ateshgah Insurance -31,42%
    18 Gala Life Insurance -45,28%
    19 Ravan Insurance -45,34%
    20 Khalq Insurances -48,55%
    21 Bashak Inam Insurance -83,35%
    22 International Insurance Company * -100,00%
    23 Azergarant Insurance * -100,00%
    Ümumi dinamika -6,03%

    * “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” və “Azərqarant Sığorta” ASC-lər ötən ildən bazarı tərk etdikləri üçün onların daxilolmaları 100% azalıb

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