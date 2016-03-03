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    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin daxilolmaların illik dinamikasına görə renkinqi (yanvar, 2016-cı il)

    Report sığorta şirkətlərinin daxilolmaların illik dinamikasına görə yanvar renkinqini hazırlayıb

    Bakı. 3 mart. REPORT. AZ/ "Report" agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2016-ci ilin yanvar ayı üzrə daxilolmaların illik dinamikasına görə (2015-cü ilin yanvar ayına nisbətən) renkinqini təqdim edir.

    Qeyd edək ki, renkinq Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin açıqladığı hesabat əsasında hazırlanıb:

    Sığorta şirkətləri Daxilolmaların
    illik dinamikası (%)  
    1 Gunay Insurance 647,44
    2 Pasha Life Insurance 94,32
    3 Gala Life Insurance 71,33
    4 Standard Insurance 60,11
    5 Pasha Insurance 44,46
    6 AtaInsurance 20,96
    7 Silk Way Insurance 15,41
    8 Azerinsurance 13,24
    9 AXA Mbask 8,44
    10 International Insurance Company    2,21
    11 A-Group Insurance -0,14
    12 Ateshgah Life Insurance -13,25
    13 Ateshgah Insurance -15,66
    14 Mega Insurance -23,90
    15 Alfa Insurance -41,75
    16 AzInsurance -50,36
    17 Bashak Inam Insurance -64,35
    18 Azerbaijan Industry Insurance -64,96
    19 Buta Insurance -75,91
    20 Xalg Insurance -77,54
    21 Ravan Insurance -78,17
    22 Baku Insurance -83,18
    23 Amrah Insurance -97,14
    24 Azergarant -97,16

    Qeyd edək ki, "Qala Sığorta" şirkəti ötən ilin sonunda fəaliyyətə başladığı üçün həmin şirkətin renkinqdə yer alması yalnız dekabr ayından başlayaraq mümkün olacaq

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