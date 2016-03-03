Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin daxilolmaların illik dinamikasına görə renkinqi (yanvar, 2016-cı il)

Bakı. 3 mart. REPORT. AZ/ "Report" agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2016-ci ilin yanvar ayı üzrə daxilolmaların illik dinamikasına görə (2015-cü ilin yanvar ayına nisbətən) renkinqini təqdim edir.
Qeyd edək ki, renkinq Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin açıqladığı hesabat əsasında hazırlanıb:
|№
|Sığorta şirkətləri
|Daxilolmaların
illik dinamikası (%)
|1
|Gunay Insurance
|647,44
|2
|Pasha Life Insurance
|94,32
|3
|Gala Life Insurance
|71,33
|4
|Standard Insurance
|60,11
|5
|Pasha Insurance
|44,46
|6
|AtaInsurance
|20,96
|7
|Silk Way Insurance
|15,41
|8
|Azerinsurance
|13,24
|9
|AXA Mbask
|8,44
|10
|International Insurance Company
|2,21
|11
|A-Group Insurance
|-0,14
|12
|Ateshgah Life Insurance
|-13,25
|13
|Ateshgah Insurance
|-15,66
|14
|Mega Insurance
|-23,90
|15
|Alfa Insurance
|-41,75
|16
|AzInsurance
|-50,36
|17
|Bashak Inam Insurance
|-64,35
|18
|Azerbaijan Industry Insurance
|-64,96
|19
|Buta Insurance
|-75,91
|20
|Xalg Insurance
|-77,54
|21
|Ravan Insurance
|-78,17
|22
|Baku Insurance
|-83,18
|23
|Amrah Insurance
|-97,14
|24
|Azergarant
|-97,16
* Qeyd edək ki, "Qala Sığorta" şirkəti ötən ilin sonunda fəaliyyətə başladığı üçün həmin şirkətin renkinqdə yer alması yalnız dekabr ayından başlayaraq mümkün olacaq
Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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