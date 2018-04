​Azərbaycandakı bankların uzunmüddətli kreditləşməyə görə renkinqi (TOP- 10)

Bakı. 12 mart. REPORT.AZ/ "Report" informasiya agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank təşkilatlarının 2015-ci il yanvarın 1-nə uzunmüddətli kreditlərin (12 aydan artıq) həcminə görə renkinqini hazırlayıb.

Aşağıdakı cədvəldə bankların uzunmüddətli kreditləşməyə görə ilk onluğunu (TOP-10) təqdim olunub:

№ Banklar Kredit portfeli 1 ildən yuxarı(min AZN) 1 XalqBank 915 340,34 2 Bank Technique 330 168,06 3 Dəmirbank 276 651,48 4 VTB Azerbaijan 276 273,60 5 Nikoil Bank 265 303,00 6 ZaminBank 240 236,87 7 AFB Bank 198 255,28 8 YapıKredi Bank Azərbaycan 144 221,10 9 NBC Bank 113 498,15 10 ExpressBank 101 008,50

*Qeyd edək ki, tam siyahı ilə tanış olmaq üçün "Report" agentliyinin iqtisadi informasiya bülleteninə abunə olmaq lazımdır;

*"Bank Standard", "Amrahbank", "United Credit Bank", "Dekabank", "Eurobank", "Azərbaycan Kredit Bankı", "Bank of Azerbaijan", BTB, "Naxçıvanbank", "Gəncəbank" , "Atabank", "Parabank", "Pakistan Milli Bankı"nın Bakı filialı, "Kapitalbank", "Muğanbank", "Azər-Türk Bank", Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, "Unibank", "Bank Avrasiya", "Accessbank", "ASB Bank", "AG Bank", "Bank Respublıika", "Bank of Baku", "Paşa Bank", "Qafqaz İnkişaf Bankı", "Silk Way Bank", "Turanbank", "Bank Melli İran"ın Bakı filialı maliyyə göstəricilərini təqdim etməyib.