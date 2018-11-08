Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz xərcləri üzrə renkinqi (01.10.2018) - TOP-10

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Bakı. 8 noyabr. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2018-cı ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində qeyri-faiz xərcləri üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların qeyri-faiz xərcləri üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Qeyri-faiz xərci (min AZN)
|1
|Kapital Bank
|120 642
|2
|IBA
|82 619
|3
|PASHA Bank
|57 309
|4
|Bank of Baku
|46 137
|5
|Accessbank
|44 166
|6
|Unibank
|38 067
|7
|Xalg Bank
|30 496
|8
|Bank Respublika
|28 883
|9
|AG Bank
|27 328
|10
|Expressbank
|24 543
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi