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    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz xərcləri üzrə renkinqi (01.10.2018) - TOP-10

    Bakı. 8 noyabr. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2018-cı ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində qeyri-faiz xərcləri üzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların qeyri-faiz xərcləri üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Qeyri-faiz xərci (min AZN)
    1 Kapital Bank 120 642
    2 IBA 82 619
    3 PASHA Bank 57 309
    4 Bank of Baku 46 137
    5 Accessbank 44 166
    6 Unibank 38 067
    7 Xalg Bank 30 496
    8 Bank Respublika 28 883
    9 AG Bank 27 328
    10 Expressbank 24 543

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