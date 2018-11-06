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    Azərbaycandakı bankların öhdəliklər üzrə renkinqi (01.10.2018) - TOP-10

    Bakı. 6 noyabr. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2018-cı il oktyabrın 1-nə öhdəlikləri üzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların öhdəliklər üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Öhdəlik (min AZN)
    1 IBA 7 040 258
    2 PASHA Bank 3 940 565
    3 Kapital Bank 3 134 040
    4 Xalg Bank 1 668 252
    5 Bank Respublika 920 702
    6 ASB Bank 911 968
    7 Accessbank 780 455
    8 Unibank 584 679
    9 Rabitabank 569 169
    10 Muganbank 491 485

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