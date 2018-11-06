Azərbaycandakı bankların öhdəliklər üzrə renkinqi (01.10.2018) - TOP-10

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Bakı. 6 noyabr. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2018-cı il oktyabrın 1-nə öhdəlikləri üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların öhdəliklər üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Öhdəlik (min AZN)
|1
|IBA
|7 040 258
|2
|PASHA Bank
|3 940 565
|3
|Kapital Bank
|3 134 040
|4
|Xalg Bank
|1 668 252
|5
|Bank Respublika
|920 702
|6
|ASB Bank
|911 968
|7
|Accessbank
|780 455
|8
|Unibank
|584 679
|9
|Rabitabank
|569 169
|10
|Muganbank
|491 485
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi