Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalı üzrə renkinqi (TOP-10)

Bakı. 9 avqust. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-cı il iyulun 1-nə nizamnamə kapitalı üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların nizamnamə kapitalı üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Nizamnamə kapitalı
(min manat)
|1
|IBAR
|1 241 287
|2
|PASHA Bank
|333 000
|3
|Xalg Bank
|211 646
|4
|Kapital Bank
|185 850
|5
|Nikoil Bank
|184 500
|6
|Expressbank
|137 257
|7
|Atabank
|119 925
|8
|Accessbank
|119 850
|9
|Unibank
|119 686
|10
|AG Bank
|102 200
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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