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    Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalı üzrə renkinqi (TOP-10)

    Report bankların nizamnamə kapitalı üzrə renkinqini hazırlayıb

    Bakı. 9 avqust. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-cı il iyulun 1-nə nizamnamə kapitalı üzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların nizamnamə kapitalı üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Nizamnamə kapitalı
    (min manat)
    1 IBAR 1 241 287
    2 PASHA Bank 333 000
    3 Xalg Bank 211 646
    4 Kapital Bank 185 850
    5 Nikoil Bank 184 500
    6 Expressbank 137 257
    7 Atabank 119 925
    8 Accessbank 119 850
    9 Unibank 119 686
    10 AG Bank 102 200

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