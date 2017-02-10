Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalı üzrə renkinqi (TOP-10)

Bakı. 10 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-cı il yanvarın 1-nə nizamnamə kapitalı üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların nizamnamə kapitalı üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Nizamnamə kapitalı
(min manat)
|1
|IBA
|641 287,25
|2
|PASHA Bank
|333 000,00
|3
|Xalg Bank
|211 646,49
|4
|Kapital Bank
|185 850,00
|5
|Nikoil Bank
|184 500,00
|6
|Expressbank
|137 257,00
|7
|AG Bank
|102 200,00
|8
|Silkway Bank
|101 544,89
|9
|Accessbank
|85 000,00
|10
|Muganbank
|75 000,00
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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