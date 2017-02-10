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    Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalı üzrə renkinqi (TOP-10)

    Report bankların nizamnamə kapitalının həcminə görə renkinqini hazırlayıb

    Bakı. 10 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-cı il yanvarın 1-nə nizamnamə kapitalı üzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların nizamnamə kapitalı üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Nizamnamə kapitalı
    (min manat)
    1 IBA 641 287,25
    2 PASHA Bank      333 000,00
    3 Xalg Bank 211 646,49
    4 Kapital Bank 185 850,00
    5 Nikoil Bank 184 500,00
    6 Expressbank 137 257,00
    7 AG Bank 102 200,00
    8 Silkway Bank 101 544,89
    9 Accessbank 85 000,00
    10 Muganbank 75 000,00

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