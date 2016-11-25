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    Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalı üzrə renkinqi (TOP-10)

    Report bankların nizamnamə kapitalı üzrə renkinqini hazırlayıb

    Bakı. 25 noyabr. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank təşkilatlarının 2016-cı il oktyabrın 1-nə nizamnamə kapitalı üzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə nizamnamə kapitalı üzrə bankların ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Nizamnamə kapitalı
    (min AZN)
    1 PASHA Bank 333 000,00
    2 Kapital Bank 249 916,00
    3 Xalg Bank 211 646,50
    4 Expressbank      137 257,00
    5 Silkway Bank 101 544,89
    6 Accessbank 85 000,00
    7 AFB Bank 70 393,50
    8 Gunaybank 64 910,09
    9 NBC Bank 64 000,00
    10 ASB Bank 60 000,00

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