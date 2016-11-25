Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalı üzrə renkinqi (TOP-10)

Bakı. 25 noyabr. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank təşkilatlarının 2016-cı il oktyabrın 1-nə nizamnamə kapitalı üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə nizamnamə kapitalı üzrə bankların ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Nizamnamə kapitalı
(min AZN)
|1
|PASHA Bank
|333 000,00
|2
|Kapital Bank
|249 916,00
|3
|Xalg Bank
|211 646,50
|4
|Expressbank
|137 257,00
|5
|Silkway Bank
|101 544,89
|6
|Accessbank
|85 000,00
|7
|AFB Bank
|70 393,50
|8
|Gunaybank
|64 910,09
|9
|NBC Bank
|64 000,00
|10
|ASB Bank
|60 000,00
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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