Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalı üzrə renkinqi (TOP-10)

Bakı. 10 noyabr. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-cı il oktybarın 1-nə nizamnamə kapitalı üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların nizamnamə kapitalı üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Nizamnamə kapitalı (min AZN)
|1
|IBAR
|1 241 287,00
|2
|PASHA Bank
|333 000,00
|3
|Xalg Bank
|225 078,00
|4
|Kapital Bank
|185 850,00
|5
|Nikoil Bank
|184 500,00
|6
|Accessbank
|140 250,00
|7
|Expressbank
|137 257,00
|8
|Atabank
|120 020,00
|9
|Unibank
|119 686,00
|10
|Silkway Bank
|104 601,00
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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