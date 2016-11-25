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    Azərbaycandakı bankların məcmu kapital üzrə renkinqi (TOP-10)

    Report bankların məcmu kapital üzrə renkinqini hazırlayıb

    Bakı. 25 noyabr. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank təşkilatlarının 2016-cı il oktyabrın 1-nə məcmu kapital üzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə məcmu kapital üzrə bankların ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Məcmu kapital (min AZN)
    1 PASHA Bank 361 695,00
    2 Kapital Bank 253 455,00
    3 Xalg Bank 227 407,20
    4 Expressbank 134 948,00
    5 AFB Bank 85 925,20
    6 ASB Bank 82 503,73
    7 Accessbank 74 283,83
    8 Atabank 69 971,90
    9 Caspian Development Bank   69 657,34
    10 Unibank 69 113,00

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