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    Azərbaycandakı bankların kreditləşmə üzrə renkinqi (TOP-10)

    Report bankların kredit portfelinin həcminə görə renkinqini hazırlayıb

    Bakı. 1 may. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-cı il aprelin 1-nə kredit portfeli üzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə kommersiya banklarının kredit portfelinin həcminə görə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Kredit portfeli (min AZN)
    1 Xalg Bank 1 221 209,00
    2 Kapital Bank 1 215 823,05
    3 PASHA Bank 915 094,00
    4 Unibank 572 428,90
    5 Accessbank 539 577,00
    6 Atabank 393 742,00
    7 Silkway Bank 372 551,32
    8 VTB Azerbaijan 342 650,70
    9 Demirbank 340 052,70
    10 Muganbank 336 336,00

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