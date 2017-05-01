Azərbaycandakı bankların kreditləşmə üzrə renkinqi (TOP-10)

Bakı. 1 may. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-cı il aprelin 1-nə kredit portfeli üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə kommersiya banklarının kredit portfelinin həcminə görə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Kredit portfeli (min AZN)
|1
|Xalg Bank
|1 221 209,00
|2
|Kapital Bank
|1 215 823,05
|3
|PASHA Bank
|915 094,00
|4
|Unibank
|572 428,90
|5
|Accessbank
|539 577,00
|6
|Atabank
|393 742,00
|7
|Silkway Bank
|372 551,32
|8
|VTB Azerbaijan
|342 650,70
|9
|Demirbank
|340 052,70
|10
|Muganbank
|336 336,00
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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