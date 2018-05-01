Azərbaycandakı bankların depozitlər üzrə renkinqi (01.04.2018) - TOP-10

Bakı. 1 may. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2018-cı il aprelin 1-nə depozit portfeli üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların depozit portfeli üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Depozit portfeli (min AZN)
|1
|IBAR
|4 258 877
|2
|PASHA Bank
|2 976 012
|3
|Kapital Bank
|2 440 049
|4
|Xalg Bank
|1 489 903
|5
|ASB Bank
|586 288
|6
|Rabitabank
|500 843
|7
|Bank Respublika
|496 989
|8
|Accessbank
|428 196
|9
|Unibank
|331 491
|10
|Atabank
|329 107
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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