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    Azərbaycandakı bankların depozitlər üzrə renkinqi (01.04.2018) - TOP-10

    Bakı. 1 may. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2018-cı il aprelin 1-nə depozit portfeli üzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların depozit portfeli üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Depozit portfeli (min AZN)
    1 IBAR 4 258 877
    2 PASHA Bank 2 976 012
    3 Kapital Bank 2 440 049
    4 Xalg Bank 1 489 903
    5 ASB Bank 586 288
    6 Rabitabank 500 843
    7 Bank Respublika 496 989
    8 Accessbank 428 196
    9 Unibank 331 491
    10 Atabank 329 107

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