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    ​Azərbaycandakı bankların depozit portfelinə görə renkinqi (TOP-10)

    Report agentliyi bankların depozit portfelinin həcminə görə renkinqini hazırlayıb

    Bakı. 12 mart. REPORT.AZ/ "Report" agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2015-ci il yanvarın 1-nə depozit portfelinin həcminə görə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların 01.01.2015-ci il tarixinə depozit portfelinin həcmi üzrə ilk onluğu təqdim edirik:

    Banklar Depozit portfeli (min AZN)
    1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 3 616 885,71
    2 Xalq Bank 778 608,96
    3 PASHA Bank 701 400,70
    4 Kapital Bank 564 542
    5 Unibank 475 030,60
    6 Atabank 446 964,50
    7 Bank of Baku 419 973,44
    8 Bank Respublika 344 333
    9 Bank Technique 306 369,36
    10 AG Bank 304 247,64

    *Qeyd edək ki, tam siyahı ilə tanış olmaq üçün "Report" agentliyinin iqtisadi informasiya bülleteninə abunə olmaq lazımdır. 

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