​Azərbaycandakı bankların depozit portfelinə görə renkinqi (TOP-10)

Bakı. 12 mart. REPORT.AZ/ "Report" agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2015-ci il yanvarın 1-nə depozit portfelinin həcminə görə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların 01.01.2015-ci il tarixinə depozit portfelinin həcmi üzrə ilk onluğu təqdim edirik:
|№
|Banklar
|Depozit portfeli (min AZN)
|1
|Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
|3 616 885,71
|2
|Xalq Bank
|778 608,96
|3
|PASHA Bank
|701 400,70
|4
|Kapital Bank
|564 542
|5
|Unibank
|475 030,60
|6
|Atabank
|446 964,50
|7
|Bank of Baku
|419 973,44
|8
|Bank Respublika
|344 333
|9
|Bank Technique
|306 369,36
|10
|AG Bank
|304 247,64
*Qeyd edək ki, tam siyahı ilə tanış olmaq üçün "Report" agentliyinin iqtisadi informasiya bülleteninə abunə olmaq lazımdır.
Economic DepartmentXəbərin müəllifi
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