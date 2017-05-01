Azərbaycandakı bankların depozit portfeli üzrə renkinqi (TOP-10)

Bakı. 1 may. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-cı il aprelin 1-nə depozit portfelinə görə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə kommersiya banklarının depozit portfelinin həöcmi üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Depozit portfeli (min AZN)
|1
|PASHA Bank
|2 508 558
|2
|Kapital Bank
|2 106 259
|3
|Xalg Bank
|1 089 051
|4
|ASB Bank
|595 900
|5
|Bank Respublika
|590 528
|6
|Unibank
|355 497
|7
|Rabitabank
|352 627
|8
|Accessbank
|301 795
|9
|Bank of Baku
|270 353
|10
|Atabank
|256 227
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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