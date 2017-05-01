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    Azərbaycandakı bankların depozit portfeli üzrə renkinqi (TOP-10)

    Report bankların depozit portfelinin həcminə görə renkinqini hazırlayıb

    Bakı. 1 may. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-cı il aprelin 1-nə depozit portfelinə görə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə kommersiya banklarının depozit portfelinin həöcmi üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Depozit portfeli (min AZN)
    1 PASHA Bank 2 508 558
    2 Kapital Bank 2 106 259
    3 Xalg Bank 1 089 051
    4 ASB Bank 595 900
    5 Bank Respublika 590 528
    6 Unibank 355 497
    7 Rabitabank 352 627
    8 Accessbank 301 795
    9 Bank of Baku 270 353
    10 Atabank 256 227

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