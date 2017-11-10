Azərbaycandakı bankların depozit portfeli üzrə renkinqi (TOP-10)

Bakı. 10 noyabr. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-cı il oktyabrın 1-nə depozit portfeli üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların depozit portfeli üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Depozit portfeli (min AZN)
|1
|IBAR
|3 817 646
|2
|Kapital Bank
|2 237 528
|3
|PASHA Bank
|2 744 077
|4
|Xalg Bank
|1 186 445
|5
|ASB Bank
|609 545
|6
|Rabitabank
|562 821
|7
|Bank Respublika
|459 068
|8
|Accessbank
|376 792
|9
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|302 000
|10
|Atabank
|293 206
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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