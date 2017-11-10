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    Azərbaycandakı bankların depozit portfeli üzrə renkinqi (TOP-10)

    Bakı. 10 noyabr. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-cı il oktyabrın 1-nə depozit portfeli üzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların depozit portfeli üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Depozit portfeli (min AZN)
    1 IBAR 3 817 646
    2 Kapital Bank 2 237 528
    3 PASHA Bank 2 744 077
    4 Xalg Bank 1 186 445
    5 ASB Bank 609 545
    6 Rabitabank 562 821
    7 Bank Respublika 459 068
    8 Accessbank 376 792
    9 YapiKredi Bank Azerbaijan 302 000
    10 Atabank 293 206

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