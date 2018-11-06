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    Azərbaycandakı bankların depozit portfeli üzrə renkinqi (01.10.2018) - TOP-10

    Bakı. 6 noyabr. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2018-cı il oktyabrın 1-nə depozit portfeli üzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla) üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Depozit portfeli (min AZN)
    1 IBA 4 415 595
    2 PASHA Bank 3 623 739
    3 Kapital Bank 2 674 820
    4 Xalg Bank 1 197 896
    5 Bank Respublika 712 627
    6 ASB Bank 684 064
    7 Rabitabank 490 392
    8 Accessbank 464 025
    9 Silkway Bank 442 620
    10 Unibank 412 645

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