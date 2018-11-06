Azərbaycandakı bankların depozit portfeli üzrə renkinqi (01.10.2018) - TOP-10

https://report.az/storage/news/541dad23650a7027373f9c399a7bce6d/531c539a-558c-4c7a-b65c-a5fdef354b89_292.jpg
Bakı. 6 noyabr. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2018-cı il oktyabrın 1-nə depozit portfeli üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla) üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Depozit portfeli (min AZN)
|1
|IBA
|4 415 595
|2
|PASHA Bank
|3 623 739
|3
|Kapital Bank
|2 674 820
|4
|Xalg Bank
|1 197 896
|5
|Bank Respublika
|712 627
|6
|ASB Bank
|684 064
|7
|Rabitabank
|490 392
|8
|Accessbank
|464 025
|9
|Silkway Bank
|442 620
|10
|Unibank
|412 645
* Tam siyahı ilə tanış olmaq üçün "Report" agentliyinin iqtisadi informasiya bülleteninə abunə olmaq lazımdır.
Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi