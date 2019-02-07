Azərbaycandakı bankların depozit portfeli üzrə renkinqi (01.01.2019) - TOP-10

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Bakı. 7 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-cı il yanvarın 1-nə depozit portfeli üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların depozit portfeli üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Depozit portfeli (min AZN)
|1
|IBAR
|4 079 844,00
|2
|PASHA Bank
|3 923 288,00
|3
|Kapital Bank
|2 948 259,00
|4
|Xalg Bank
|1 259 412,46
|5
|Bank Respublika
|715 475,00
|6
|Rabitabank
|595690,00
|7
|ASB Bank
|558 360,17
|8
|Accessbank
|501 138,00
|9
|Unibank
|467 251,00
|10
|Premium Bank
|466 076,00
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi