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    Azərbaycandakı bankların depozit portfeli üzrə renkinqi (01.01.2019) - TOP-10

    Bakı. 7 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-cı il yanvarın 1-nə depozit portfeli üzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların depozit portfeli üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Depozit portfeli (min AZN)
    1 IBAR 4 079 844,00
    2 PASHA Bank 3 923 288,00
    3 Kapital Bank 2 948 259,00
    4 Xalg Bank 1 259 412,46
    5 Bank Respublika 715 475,00
    6 Rabitabank 595690,00
    7 ASB Bank 558 360,17
    8 Accessbank 501 138,00
    9 Unibank 467 251,00
    10 Premium Bank 466 076,00

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