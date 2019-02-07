Azərbaycandakı bankların cəmi kapitalı üzrə renkinqi (01.01.2019) - TOP-10

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Bakı. 7 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-cı il yanvarın 1-nə cəmi kapitalı üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların cəmi kapitalı üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Cəmi kapital (min AZN)
|1
|IBAR
|1 161 526,00
|2
|PASHA Bank
|418 148,00
|3
|Kapital Bank
|371 887,00
|4
|Xalg Bank
|282 475,23
|5
|Atabank
|142 529,98
|6
|Premium Bank
|134 727,00
|7
|Expressbank
|119 348,00
|8
|ASB Bank
|92 029,53
|9
|Rabitabank
|89 811,00
|10
|AFB Bank
|87 588,38
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi