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    Azərbaycandakı bankların cəmi kapitalı üzrə renkinqi (01.01.2019) - TOP-10

    Bakı. 7 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-cı il yanvarın 1-nə cəmi kapitalı üzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların cəmi kapitalı üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Cəmi kapital (min AZN)
    1 IBAR 1 161 526,00
    2 PASHA Bank 418 148,00
    3 Kapital Bank 371 887,00
    4 Xalg Bank 282 475,23
    5 Atabank 142 529,98
    6 Premium Bank 134 727,00
    7 Expressbank 119 348,00
    8 ASB Bank 92 029,53
    9 Rabitabank 89 811,00
    10 AFB Bank 87 588,38

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