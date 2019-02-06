Azərbaycandakı bankların aktivlər üzrə renkinqi (01.01.2019) - TOP-10

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Bakı. 6 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-cı il yanvarın 1-nə əsasən aktivlərin həcminə görə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların aktivlər üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Aktivlər (min AZN)
|1
|IBAR
|7 932 771,00
|2
|PASHA Bank
|4 695 717,00
|3
|Kapital Bank
|3 716 480,00
|4
|Xalg Bank
|2 008 178,11
|5
|Bank Respublika
|983 098,00
|6
|Accessbank
|878 688,00
|7
|ASB Bank
|822 311,55
|8
|Rabitabank
|772 113,00
|9
|Unibank
|693 877,00
|10
|Premium
|646 284,00
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi