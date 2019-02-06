 Yuxarı
    Bağlamaq

    Azərbaycandakı bankların aktivlər üzrə renkinqi (01.01.2019) - TOP-10

    Bakı. 6 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-cı il yanvarın 1-nə əsasən aktivlərin həcminə görə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların aktivlər üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Aktivlər (min AZN)
    1 IBAR 7 932 771,00
    2 PASHA Bank 4 695 717,00
    3 Kapital Bank 3 716 480,00
    4 Xalg Bank 2 008 178,11
    5 Bank Respublika 983 098,00
    6 Accessbank 878 688,00
    7 ASB Bank 822 311,55
    8 Rabitabank 772 113,00
    9 Unibank 693 877,00
    10 Premium 646 284,00

    * Tam siyahı ilə tanış olmaq üçün "Report" agentliyinin iqtisadi informasiya bülleteninə abunə olmaq lazımdır.

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi