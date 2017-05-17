Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.05.2017)

Bakı. 17 may. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,02% azalaraq 1,7022 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,02% artaraq 1,8905 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,33% azalaraq 0,0301 manat olub:

Valyuta Məzənnə 1 ABŞ dolları 1.7022 1 Avro 1.8905 1 Rusiya rublu 0.0301 1 Avstraliya dolları 1.2635 1 Argentina pesosu 0.1093 1 Belarus rublu 0.9189 1 Braziliya rialı 0.5496 1 BƏƏ dirhəmi 0.4634 1 Cənubi Afrika randı 0.1299 100 Cənubi Koreya vonu 0.1519 1 Çexiya kronu 0.0716 100 Çili pesosu 0.2554 1 Çin yuanı 0.2471 1 Danimarka kronu 0.2541 1 Gürcü larisi 0.7043 1 Honq Konq dolları 0.2185 1 Hindistan rupisi 0.0266 1 İngilis funt sterlinqi 2.2009 100 İndoneziya rupiası 0.0128 100 İran rialı 0.0046 1 İsveç kronu 0.1941 1 İsveçrə frankı 1.7303 1 İsrail şekeli 0.4733 1 Kanada dolları 1.2512 1 Küveyt dinarı 5.5920 1 Qazaxıstan tengəsi 0.0054 1 Qırğız somu 0.0251 100 Livan funtu 0.1129 1 Malayziya rinqqiti 0.3943 1 Meksika pesosu 0.0911 1 Moldova leyi 0.0918 1 Misir funtu 0.0940 1 Norveç kronu 0.2012 100 Özbək somu 0.0449 1 Polşa zlotası 0.4530 1 Sinqapur dolları 1.2207 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4539 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.3376 1 Türk lirəsi 0.4797 1 Tayvan dolları 0.0565 1 Tacik somonisi 0.1932 1 Yeni türkmən manatı 0.4871 1 Ukrayna qrivnası 0.0644 100 Yapon yeni 1.5126 1 Yeni Zelandiya dolları 1.1744 Qızıl (1 unsiya) 2100,8552 Gümüş (1 unsiya) 28,6480 Platin (1 unsiya) 1598,3658 Palladium (1 unsiya) 1368,5688