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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.05.2017)

    1 ABŞ dolları - 1,7022 manat

    Bakı. 17 may. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,02% azalaraq 1,7022 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,02% artaraq 1,8905 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,33% azalaraq 0,0301 manat olub:

    Valyuta Məzənnə
    1 ABŞ dolları 1.7022
    1 Avro 1.8905
    1 Rusiya rublu 0.0301
    1 Avstraliya dolları 1.2635
    1 Argentina pesosu 0.1093
    1 Belarus rublu 0.9189
    1 Braziliya rialı 0.5496
    1 BƏƏ dirhəmi 0.4634
    1 Cənubi Afrika randı 0.1299
    100 Cənubi Koreya vonu 0.1519
    1 Çexiya kronu 0.0716
    100 Çili pesosu 0.2554
    1 Çin yuanı 0.2471
    1 Danimarka kronu 0.2541
    1 Gürcü larisi 0.7043
    1 Honq Konq dolları 0.2185
    1 Hindistan rupisi 0.0266
    1 İngilis funt sterlinqi 2.2009
    100 İndoneziya rupiası 0.0128
    100 İran rialı 0.0046
    1 İsveç kronu 0.1941
    1 İsveçrə frankı 1.7303
    1 İsrail şekeli 0.4733
    1 Kanada dolları 1.2512
    1 Küveyt dinarı 5.5920
    1 Qazaxıstan tengəsi 0.0054
    1 Qırğız somu 0.0251
    100 Livan funtu 0.1129
    1 Malayziya rinqqiti 0.3943
    1 Meksika pesosu 0.0911
    1 Moldova leyi 0.0918
    1 Misir funtu 0.0940
    1 Norveç kronu 0.2012
    100 Özbək somu 0.0449
    1 Polşa zlotası 0.4530
    1 Sinqapur dolları 1.2207
    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4539
    1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.3376
    1 Türk lirəsi 0.4797
    1 Tayvan dolları 0.0565
    1 Tacik somonisi 0.1932
    1 Yeni türkmən manatı 0.4871
    1 Ukrayna qrivnası 0.0644
    100 Yapon yeni 1.5126
    1 Yeni Zelandiya dolları 1.1744
    Qızıl (1 unsiya) 2100,8552
    Gümüş (1 unsiya) 28,6480
    Platin (1 unsiya) 1598,3658
    Palladium (1 unsiya) 1368,5688
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