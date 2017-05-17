Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.05.2017)

Bakı. 17 may. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,02% azalaraq 1,7022 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,02% artaraq 1,8905 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,33% azalaraq 0,0301 manat olub:
|Valyuta
|Məzənnə
|1 ABŞ dolları
|1.7022
|1 Avro
|1.8905
|1 Rusiya rublu
|0.0301
|1 Avstraliya dolları
|1.2635
|1 Argentina pesosu
|0.1093
|1 Belarus rublu
|0.9189
|1 Braziliya rialı
|0.5496
|1 BƏƏ dirhəmi
|0.4634
|1 Cənubi Afrika randı
|0.1299
|100 Cənubi Koreya vonu
|0.1519
|1 Çexiya kronu
|0.0716
|100 Çili pesosu
|0.2554
|1 Çin yuanı
|0.2471
|1 Danimarka kronu
|0.2541
|1 Gürcü larisi
|0.7043
|1 Honq Konq dolları
|0.2185
|1 Hindistan rupisi
|0.0266
|1 İngilis funt sterlinqi
|2.2009
|100 İndoneziya rupiası
|0.0128
|100 İran rialı
|0.0046
|1 İsveç kronu
|0.1941
|1 İsveçrə frankı
|1.7303
|1 İsrail şekeli
|0.4733
|1 Kanada dolları
|1.2512
|1 Küveyt dinarı
|5.5920
|1 Qazaxıstan tengəsi
|0.0054
|1 Qırğız somu
|0.0251
|100 Livan funtu
|0.1129
|1 Malayziya rinqqiti
|0.3943
|1 Meksika pesosu
|0.0911
|1 Moldova leyi
|0.0918
|1 Misir funtu
|0.0940
|1 Norveç kronu
|0.2012
|100 Özbək somu
|0.0449
|1 Polşa zlotası
|0.4530
|1 Sinqapur dolları
|1.2207
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|0.4539
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|2.3376
|1 Türk lirəsi
|0.4797
|1 Tayvan dolları
|0.0565
|1 Tacik somonisi
|0.1932
|1 Yeni türkmən manatı
|0.4871
|1 Ukrayna qrivnası
|0.0644
|100 Yapon yeni
|1.5126
|1 Yeni Zelandiya dolları
|1.1744
|Qızıl (1 unsiya)
|2100,8552
|Gümüş (1 unsiya)
|28,6480
|Platin (1 unsiya)
|1598,3658
|Palladium (1 unsiya)
|1368,5688
Namiq HüseynovXəbərin müəllifi
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