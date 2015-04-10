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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.04.2015)

    Dollar və rubl bahalaşıb, avro isə ucuzlaşıb

    Bakı. 10 aprel. REPORT.AZ/

    ValyutaMəzənnə
    1 ABŞ dolları1.0520
    1 Avro1.1235
    1 Rusiya rublu0.0203
    1 Avstraliya dolları0.8104
    1 Argentina pesosu0.1190
    100 Belarus rublu0.0072
    1 Braziliya rialı0.3439
    1 BƏƏ dirhəmi0.2864
    1 Cənubi Afrika randı0.0882
    100 Cənubi Koreya vonu0.0962
    1 Çexiya kronu0.0410
    100 Çili pesosu0.1707
    1 Çin yuanı0.1694
    1 Danimarka kronu0.1504
    1 Gürcü larisi0.4681
    1 Honq Konq dolları0.1357
    1 Hindistan rupisi0.0169
    1 İngilis funt sterlinqi1.5482
    100 İndoneziya rupiası0.0081
    100 İran rialı0.0037
    1 İsveç kronu0.1203
    1 İsveçrə frankı1.0779
    1 İsrail şekeli0.2658
    1 Kanada dolları0.8359
    1 Küveyt dinarı3.4825
    1 Qazaxıstan tengəsi0.0057
    1 Qırğız somu0.0164
    100 Livan funtu0.0698
    1 Malayziya rinqqiti0.2887
    1 Meksika pesosu0.0697
    1 Moldova ley0.0599
    1 Misir funtu0.1379
    1 Norveç kronu0.1301
    100 Özbək somu0.0420
    1 Polşa zlotası0.2790
    1 Sinqapur dolları0.7740
    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı0.2805
    1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)1.4525
    1 Türk lirəsi0.4019
    1 Tayvan dolları0.0338
    1 Tacik somonisi0.1757
    1 Yeni türkmən manatı0.3006
    1 Ukrayna qrivnası0.0452
    100 Yapon yeni0.8728
    1 Yeni Zelandiya dolları0.7974
    Qızıl (1 Unsiya)1256,9296
    Gümüş (1 Unsiya)17,1055
    Platin (1 Unsiya)1222,4240
    Palladium (1 Unsiya)800,5720
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