Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.04.2015)

Bakı. 10 aprel. REPORT.AZ/
|Valyuta
|Məzənnə
|1 ABŞ dolları
|1.0520
|1 Avro
|1.1235
|1 Rusiya rublu
|0.0203
|1 Avstraliya dolları
|0.8104
|1 Argentina pesosu
|0.1190
|100 Belarus rublu
|0.0072
|1 Braziliya rialı
|0.3439
|1 BƏƏ dirhəmi
|0.2864
|1 Cənubi Afrika randı
|0.0882
|100 Cənubi Koreya vonu
|0.0962
|1 Çexiya kronu
|0.0410
|100 Çili pesosu
|0.1707
|1 Çin yuanı
|0.1694
|1 Danimarka kronu
|0.1504
|1 Gürcü larisi
|0.4681
|1 Honq Konq dolları
|0.1357
|1 Hindistan rupisi
|0.0169
|1 İngilis funt sterlinqi
|1.5482
|100 İndoneziya rupiası
|0.0081
|100 İran rialı
|0.0037
|1 İsveç kronu
|0.1203
|1 İsveçrə frankı
|1.0779
|1 İsrail şekeli
|0.2658
|1 Kanada dolları
|0.8359
|1 Küveyt dinarı
|3.4825
|1 Qazaxıstan tengəsi
|0.0057
|1 Qırğız somu
|0.0164
|100 Livan funtu
|0.0698
|1 Malayziya rinqqiti
|0.2887
|1 Meksika pesosu
|0.0697
|1 Moldova ley
|0.0599
|1 Misir funtu
|0.1379
|1 Norveç kronu
|0.1301
|100 Özbək somu
|0.0420
|1 Polşa zlotası
|0.2790
|1 Sinqapur dolları
|0.7740
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|0.2805
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|1.4525
|1 Türk lirəsi
|0.4019
|1 Tayvan dolları
|0.0338
|1 Tacik somonisi
|0.1757
|1 Yeni türkmən manatı
|0.3006
|1 Ukrayna qrivnası
|0.0452
|100 Yapon yeni
|0.8728
|1 Yeni Zelandiya dolları
|0.7974
|Qızıl (1 Unsiya)
|1256,9296
|Gümüş (1 Unsiya)
|17,1055
|Platin (1 Unsiya)
|1222,4240
|Palladium (1 Unsiya)
|800,5720
Economic DepartmentXəbərin müəllifi
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