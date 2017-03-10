Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.03.2017)

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Bakı. 10 mart. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,72% azalaraq 1,7437 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09% azalaraq 1,8477 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi 1,67% azalaraq 0,0294 manat olub: