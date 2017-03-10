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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.03.2017)

    1 ABŞ dolları - 1,7437 manat© Report.az

    Bakı. 10 mart. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,72% azalaraq 1,7437 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09% azalaraq 1,8477 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi 1,67% azalaraq 0,0294 manat olub:

    ValyutaMəzənnə
    1 ABŞ dolları1.7437
    1 Avro1.8477
    1 Rusiya rublu0.0294
    1 Avstraliya dolları1.3113
    1 Argentina pesosu0.1122
    1 Belarus rublu0.9104
    1 Braziliya rialı0.5461
    1 BƏƏ dirhəmi0.4747
    1 Cənubi Afrika randı0.1312
    100 Cənubi Koreya vonu0.1504
    1 Çexiya kronu0.0684
    100 Çili pesosu0.2620
    1 Çin yuanı0.2523
    1 Danimarka kronu0.2485
    1 Gürcü larisi0.7025
    1 Honq Konq dolları0.2246
    1 Hindistan rupisi0.0261
    1 İngilis funt sterlinqi2.1201
    100 İndoneziya rupiası0.0130
    100 İran rialı0.0046
    1 İsveç kronu0.1931
    1 İsveçrə frankı1.7227
    1 İsrail şekeli0.4729
    1 Kanada dolları1.2913
    1 Küveyt dinarı5.7021
    1 Qazaxıstan tengəsi0.0055
    1 Qırğız somu0.0252
    100 Livan funtu0.1156
    1 Malayziya rinqqiti0.3912
    1 Meksika pesosu0.0878
    1 Moldova leyi0.0881
    1 Misir funtu0.0994
    1 Norveç kronu0.2033
    100 Özbək somu0.0526
    1 Polşa zlotası0.4272
    1 Sinqapur dolları1.2281
    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı0.4649
    1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)2.3480
    1 Türk lirəsi0.4626
    1 Tayvan dolları0.0560
    1 Tacik somonisi0.2147
    1 Yeni türkmən manatı0.4989
    1 Ukrayna qrivnası0.0649
    100 Yapon yeni1.5117
    1 Yeni Zelandiya dolları1.2047
    Qızıl (1 unsiya)2103,8621
    Gümüş (1 unsiya)29,0249
    Platin (1 unsiya)1646,0528
    Palladium (1 unsiya)1314,7498
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