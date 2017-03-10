Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.03.2017)

Bakı. 10 mart. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,72% azalaraq 1,7437 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09% azalaraq 1,8477 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi 1,67% azalaraq 0,0294 manat olub:
|Valyuta
|Məzənnə
|1 ABŞ dolları
|1.7437
|1 Avro
|1.8477
|1 Rusiya rublu
|0.0294
|1 Avstraliya dolları
|1.3113
|1 Argentina pesosu
|0.1122
|1 Belarus rublu
|0.9104
|1 Braziliya rialı
|0.5461
|1 BƏƏ dirhəmi
|0.4747
|1 Cənubi Afrika randı
|0.1312
|100 Cənubi Koreya vonu
|0.1504
|1 Çexiya kronu
|0.0684
|100 Çili pesosu
|0.2620
|1 Çin yuanı
|0.2523
|1 Danimarka kronu
|0.2485
|1 Gürcü larisi
|0.7025
|1 Honq Konq dolları
|0.2246
|1 Hindistan rupisi
|0.0261
|1 İngilis funt sterlinqi
|2.1201
|100 İndoneziya rupiası
|0.0130
|100 İran rialı
|0.0046
|1 İsveç kronu
|0.1931
|1 İsveçrə frankı
|1.7227
|1 İsrail şekeli
|0.4729
|1 Kanada dolları
|1.2913
|1 Küveyt dinarı
|5.7021
|1 Qazaxıstan tengəsi
|0.0055
|1 Qırğız somu
|0.0252
|100 Livan funtu
|0.1156
|1 Malayziya rinqqiti
|0.3912
|1 Meksika pesosu
|0.0878
|1 Moldova leyi
|0.0881
|1 Misir funtu
|0.0994
|1 Norveç kronu
|0.2033
|100 Özbək somu
|0.0526
|1 Polşa zlotası
|0.4272
|1 Sinqapur dolları
|1.2281
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|0.4649
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|2.3480
|1 Türk lirəsi
|0.4626
|1 Tayvan dolları
|0.0560
|1 Tacik somonisi
|0.2147
|1 Yeni türkmən manatı
|0.4989
|1 Ukrayna qrivnası
|0.0649
|100 Yapon yeni
|1.5117
|1 Yeni Zelandiya dolları
|1.2047
|Qızıl (1 unsiya)
|2103,8621
|Gümüş (1 unsiya)
|29,0249
|Platin (1 unsiya)
|1646,0528
|Palladium (1 unsiya)
|1314,7498
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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