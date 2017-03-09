Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.03.2017)

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Bakı. 9 mart. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,09% artaraq 1,7563 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,42% azalaraq 1,8494 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi 0,67% azalaraq0,0299 manat olub: