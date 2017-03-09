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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.03.2017)

    1 ABŞ dolları - 1,7563 manat© Report.az

    Bakı. 9 mart. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,09% artaraq 1,7563 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,42% azalaraq 1,8494 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi 0,67% azalaraq0,0299 manat olub:

    ValyutaMəzənnə
    1 ABŞ dolları1.7563
    1 Avro1.8494
    1 Rusiya rublu0.0299
    1 Avstraliya dolları1.3197
    1 Argentina pesosu0.1124
    1 Belarus rublu0.9236
    1 Braziliya rialı0.5553
    1 BƏƏ dirhəmi0.4782
    1 Cənubi Afrika randı0.1335
    100 Cənubi Koreya vonu0.1519
    1 Çexiya kronu0.0684
    100 Çili pesosu0.2648
    1 Çin yuanı0.2538
    1 Danimarka kronu0.2488
    1 Gürcü larisi0.7177
    1 Honq Konq dolları0.2261
    1 Hindistan rupisi0.0263
    1 İngilis funt sterlinqi2.1358
    100 İndoneziya rupiası0.0131
    100 İran rialı0.0047
    1 İsveç kronu0.1938
    1 İsveçrə frankı1.7288
    1 İsrail şekeli0.4758
    1 Kanada dolları1.3013
    1 Küveyt dinarı5.7433
    1 Qazaxıstan tengəsi0.0055
    1 Qırğız somu0.0253
    100 Livan funtu0.1166
    1 Malayziya rinqqiti0.3938
    1 Meksika pesosu0.0892
    1 Moldova leyi0.0887
    1 Misir funtu0.0992
    1 Norveç kronu0.2055
    100 Özbək somu0.0529
    1 Polşa zlotası0.4292
    1 Sinqapur dolları1.2370
    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı0.4683
    1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)2.3653
    1 Türk lirəsi0.4686
    1 Tayvan dolları0.0566
    1 Tacik somonisi0.2191
    1 Yeni türkmən manatı0.5025
    1 Ukrayna qrivnası0.0651
    100 Yapon yeni1.5338
    1 Yeni Zelandiya dolları1.2119
    Qızıl (1 unsiya)2123,7180
    Gümüş (1 unsiya)30,2119
    Platin (1 unsiya)1671,9976
    Palladium (1 unsiya)1345,3258
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