Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.03.2017)

Bakı. 9 mart. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,09% artaraq 1,7563 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,42% azalaraq 1,8494 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi 0,67% azalaraq0,0299 manat olub:
|Valyuta
|Məzənnə
|1 ABŞ dolları
|1.7563
|1 Avro
|1.8494
|1 Rusiya rublu
|0.0299
|1 Avstraliya dolları
|1.3197
|1 Argentina pesosu
|0.1124
|1 Belarus rublu
|0.9236
|1 Braziliya rialı
|0.5553
|1 BƏƏ dirhəmi
|0.4782
|1 Cənubi Afrika randı
|0.1335
|100 Cənubi Koreya vonu
|0.1519
|1 Çexiya kronu
|0.0684
|100 Çili pesosu
|0.2648
|1 Çin yuanı
|0.2538
|1 Danimarka kronu
|0.2488
|1 Gürcü larisi
|0.7177
|1 Honq Konq dolları
|0.2261
|1 Hindistan rupisi
|0.0263
|1 İngilis funt sterlinqi
|2.1358
|100 İndoneziya rupiası
|0.0131
|100 İran rialı
|0.0047
|1 İsveç kronu
|0.1938
|1 İsveçrə frankı
|1.7288
|1 İsrail şekeli
|0.4758
|1 Kanada dolları
|1.3013
|1 Küveyt dinarı
|5.7433
|1 Qazaxıstan tengəsi
|0.0055
|1 Qırğız somu
|0.0253
|100 Livan funtu
|0.1166
|1 Malayziya rinqqiti
|0.3938
|1 Meksika pesosu
|0.0892
|1 Moldova leyi
|0.0887
|1 Misir funtu
|0.0992
|1 Norveç kronu
|0.2055
|100 Özbək somu
|0.0529
|1 Polşa zlotası
|0.4292
|1 Sinqapur dolları
|1.2370
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|0.4683
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|2.3653
|1 Türk lirəsi
|0.4686
|1 Tayvan dolları
|0.0566
|1 Tacik somonisi
|0.2191
|1 Yeni türkmən manatı
|0.5025
|1 Ukrayna qrivnası
|0.0651
|100 Yapon yeni
|1.5338
|1 Yeni Zelandiya dolları
|1.2119
|Qızıl (1 unsiya)
|2123,7180
|Gümüş (1 unsiya)
|30,2119
|Platin (1 unsiya)
|1671,9976
|Palladium (1 unsiya)
|1345,3258
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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