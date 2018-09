Bakı. 7 may. REPORT.AZ/ Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) Koreyanın "The Export Import Bank of Korea" (KEXIMBank) bankı ilə 100 mln. ABŞ dolları həcmində kredit sazişi imzalayıb.

"Report"un banka istinadən verdiyi xəbərə görə, vəsait Koreyada istehsal olunan malların Azərbaycana idxalının maliyyələşməsinə yönəldiləcək.

Azərbaycan Beynəlxalq Bankının əsas səhmdarı (51,07%) Maliyyə Nazirliyidir.