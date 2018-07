Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Qələbə günü münasibəti ilə aksiya keçirir

Bakı. 7 may. REPORT.AZ/ 9 may faşizm üzərində Qələbə gününə özəl olaraq Azərbaycan Beynəlxalq Bankı yeni kredit kampaniyasına başlayıb. 7 may tarixindən 10 may tarixinə qədər davam edəcək kampaniya çərçivəsində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının əməkhaqqı və pensiya kartına sahib hər bir müştəri nağd pul kreditini güzəştli şərtlərlə ala bilər.

Kampaniyanın özəllikləri:

• Kreditin məbləği - 20.000 manatadək

• Kreditin müddəti - 60 ayadək

• İllik faiz dərəcəsi - 2% endirimlə / 23%-dən başlayaraq

• Kredit 5000 manata qədər olduqda - zaminsiz

• Kreditin rəsmiləşdirilməsi KOMİSSİYASIZ

Müxtəlif ehtiyacların qarşılanması üçün nəzərdə tutulmuş nağd pul kreditini Azərbaycan Beynəlxalq Bankının bütün filiallarından almaq mümkündür. Bunun üçün, sadəcə, şəxsiyyət vəsiqəsi və əmək haqqı kartı ilə bankın filiallarına yaxınlaşmaq kifayətdir. Müştəri kampaniya barədə ətraflı məlumat üçün 937 nömrəli Məlumat Mərkəzinə zəng etməlidir. Eyni zamanda müştəri ona ayrılacaq kredit məbləğini öyrənmək üçün öz əmək haqqı və ya pensiya kartının son 8 rəqəmini 8937 qısa nömrəsinə göndərə bilər.

Müasir dövlət bankı olan Azərbaycan Beynəlxalq Bankının məhsul və xidmətləri barədə məlumatları bankın 36 filial və 40 şöbəsindən, www.ibar.az internet səhifəsindən, 937 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, həmçinin rəsmi Facebook səhifəsindən əldə etmək olar.