"AM Best": Azərbaycanda yüksək riskli maliyyə sistemi "PAŞA Sığorta"ya neqativ təsir edə bilər

Bakı. 23 yanvar. REPORT.AZ/ "AM Best" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanın “PAŞA Sığorta” ASC-nin reytinqini təsdiq edib. “Report” xəbər verir ki, Agentlik şirkətin Maliyyə Dayaqnıqlığı Reytinqini (Financial Strength Rating) "B+" (yaxşı), Uzunmüddətli Kredit Reytinqini isə (Long-Term Issuer Credit Rating) "bbb-" olaraq təsdiqləyib.

“PAŞA Sığorta”nın kredit reytinqi isə "stabil" olaraq dəyərləndirilib. Agentliyin açıqlamasında deyilir ki, bu reytinq sığorta şirkətinin güclü əməliyyat vəziyyətini, risklər nəzərə alınmaqla kapitallaşmanın tənzimlənməsi və möhkəm biznes profilini əks etdirir:

“PAŞA Sığorta”nın əməliyyat vəziyyəti çox güclüdür, son 5 ildə orta birləşdirilmiş əmsal (combined ratio) 89% olub və kapitaldan və izafi təklifdən əldə edilən gəlir 2011-2015-ci illərdə 15,3% təşkil edib. Bu, Şirkətə Azərbaycandakı yüksək faizlər mühitində daha yetkin sığorta bazarı ilə müqayisədə daha aşağı zərərlə işləməsinə imkan yaradıb.

Bundan əlavə, “PAŞA Sığorta” milli valyutanın devalvasiyası nəticəsində 2015-2016-cı illərdə xarici valyutada yüksək məbləğdə gəlir əldə edib: “Baxmayaraq ki, Azərbaycanda iqtisadi şərtlərin pisləşməsi səbəbindən Şirkətin gələcək vəziyyətində neqativ təsirlərin olması mümkündür, “PAŞA Sığorta” bazarda daha da genişlənmək fikrindədir”.

"AM Best" sığorta şirkətinin kapitallaşmasının ortamüddətli perspektivdə yetərli səviyyədə saxlanılacağını gözləyir.

Şirkətin balansına Azərbaycandakı yüksək riskli maliyyə sistemi, yüksək divident siyasəti və zəif investisiya profili mənfi təsir edə bilər: “PAŞA Sığorta” özünün aktivlərinin riskli olmasını qəbul edir və xaricdə investisiya imkanlarını araşdırır. “AM Best” şirkətin riskli investisiya portfelini, aktiv və passivlərin idarə edilməsini monitorinq etməyə davam edəcək”.