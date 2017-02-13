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    "Albalı Plus"la "Unibank"ın bankomatlarında nağdlaşdırma komissiyasızdır

    Albalı Plus debet kartını Unibank filiallarından almaq mümkündür

    Bakı. 13 fevral. REPORT.AZ/ "Unibank" ASC-nin bankomatlarında "Albalı Plus" debet kartından nağdlaşdırma zamanı komissiya tutulmur.

    "Report"un Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, hazırda kampaniya çərçivəsində cəmi 3 AZN/USD-yə olan "Albalı Plus" debet kartını "Unibank" filiallarından almaq mümkündür.

    "Albalı Plus" debet kartı ilə hər alış-verişdə xərclənən vəsaitin 20%-dək hissəsi kart hesabına geri qayıdır, kartda qalan pula illik 6%-dək depozit gəliri hesablanır. Debet kartı manat və ya dollar valyutasında sifariş edilə bilər. 

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