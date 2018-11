"AccessBank" sığortaçı axtarır

Bakı. 3 oktyabr. REPORT.AZ/ "AccessBank" QSC maraqlanan təşkilatları tenderdə iştirak etməyə dəvət edir.

Tender Directors and Officers Liability və Bankers Blanket Bond (Electronic and computer crime daxil olmaqla), Directors and Officers Liability və Third Part Liability üzrə elan olunub.

Tenderdə iştirak etməkdə maraqlı olan şirkətlər ətraflı məlumat əldə etmək üçün procurement@accessbank.az elektron ünvanına, yaxud (+994 55) 201 07 98 nömrəsinə müraciət edə bilərlər.

Qiymət təklifləri ilə zərflərin qəbul müddəti 2018-ci il oktyabr ayının 9-da başa çatır.