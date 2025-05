"Yelo Bank"ın dəstəyi ilə növbəti "SHE Congress" uğurla başa çatdı

"Yelo Bank" ASC bu il də regionun qadın liderliyinə həsr olunmuş ən böyük tədbiri — "SHE Congress 2025"in əsas tərəfdaşı oldu. Konqres bu dəfə “Beyond Now – Creating What Lives On” (Bu Gündən Kənar – Gələcəyə Qalanı Yaratmaq) mövzusu ilə qadınların şəxsi və peşəkar inkişafı üçün aktual mövzular ətrafında müzakirələrə ev sahibliyi etdi.